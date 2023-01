APPROVATO SENZA PRESCRIZIONI IL PIANO SOCIALO ORTONESE

La Regione Abruzzo ha approvato il Piano sociale dell'Ambito ortonese senza alcuna prescrizione. «Una grande soddisfazione- sottolinea l'assessore alle politiche sociali Paola Di Sipio- visti i tempi strettissimi dati dalla stessa Regione e che hanno impegnato la struttura nell'elaborazione del nuovo documento programmatico sociale in collaborazione con il terzo settore».

Come da cronoprogramma e come annunciato anche in consiglio comunale si è avviato il percorso della coprogettazione con gli enti del terzo settore.

Firmata la stipula della convenzione con l'Anfass, sede di Ortona, per la gestione del centro diurno semiresidenziale per persone con disabilità di Fonte Grande. Il progetto di tre anni prevede una serie di attività e laboratori mirati al rafforzamento delle competenze relazionali e sociooccupazionali.

Avviata anche la procedura di coprogettazione per il servizio "Contrasto alla Violenza" con i centri antiviolenza Donn'è e Non Sei Sola che si occuperanno delle attività di sensibilizzazione e prevenzione alla violenza di genere, consulenze specifiche per le donne vittime di violenza, collaborazione con le forze dell'ordine e prima accoglienza.



In fase di definizione anche la coprogettazione per la gestione dei centri aggregativi per minori e giovani, anche in questo caso si prevede la valorizzazione delle associaziobni locali del terzo settore.

C.S.