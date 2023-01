Il nuovo anno inizia in musica al Teatro Tosti con il "Concerto di Capodanno" dell'Orchestra Sinfonica Tosti

Prestigioso appuntamento lunedì 2 gennaio, alle 20.45, con il "Concerto di Capodanno" per iniziare l'anno con la buona musica eseguita dall'Orchestra Sinfonica Tosti diretta dal maestro Paolo Angelucci. Oltre 50 musicisti sul palco del Teatro Tosti, che è diretto dalla Compagnia dell'alba, per un concerto che sarà "pandemico" come il periodo appena trascorso: un viaggio che attraverserà il cuore dell'Europa per toccare gli States e l'America Latina. Verranno eseguite musiche di G. Puccini, P. Mascagni, G. Verdi, F. P. Tosti e ovviamente J. Strauss.



Sul palco assieme all'Orchestra Sinfonica Tosti, le splendide voci della giovanissima soprano FLAVIA LA PASTA e del tenore NUNZIO FAZZINI.



Flavia La Pasta nasce a Teramo nel 1994 e consegue a pieni voti il diploma accademico di I livello in Canto lirico presso il conservatorio "L. D'Annunzio" di Pescara e con lode il diploma accademico di II livello in Musica da camera presso il conservatorio "G. Braga" di Teramo. Ha debuttato il ruolo di Didone del "Dido and Aeneas" di Purcell e di Adina de "L'elisir d'amore" di G. Donizetti.



Nunzio Fazzini, diplomato in canto e laureato con lode in Discipline Musicali (Canto e Musica da Camera) ha sostenuto numerosissimi ruoli del melodramma italiano nel Rigoletto, Traviata, Otello (col M° R. Bruson ) Trovatore, Attila di G. Verdi, nella Boheme, Manon Lescaut e Tosca di G. Puccini e vanta diverse interpretazioni nelle opere buffe di G.B. Pergolesi, J. Haydn, D. Cimarosa, G. Rossini, G. Donizetti. Ha collaborato con orchestre nazionali ed internazionali dirette dalle prestigiose bacchette di Donato Renzetti, Marcello Bufalini, Raphail Philarinos, Massimiliano Stefanelli, Gianluigi Gelmetti, Fabio Mastrangelo, David Crescenzi, Luigi Piovano e registi del calibro di Maurizio Nichetti, Ugo Gregoretti, Ivan Stefanutti, Giandomenico Vaccari, Giancarlo Del Monaco. Si è esibito negli Stati Uniti D'America (Boston e Providence, Philadelphia) , ad Atene nel teatro Herodion dell'Acropoli, in Corea del Sud ( Seul e Busan) a Caracas e Maracay a Parigi ( Puteaux),ad Oudenaarde( Belgio ), in Giappone ,nel Tempio di Todaiji di Nara e al Munetsugu Hall Theatre di Nagoya, a Vienne (Lione, Francia), al teatro Manoel de La Valletta e al Palazzo del Consolato in Victoria-Rabat ( Malta) a Palermo e Taormina, con Pippo Franco, a Zagabria. In rappresentanza dello Sferisterio Opera Festival di Macerata ha cantato presso il Casinò di Baden (Vienna) e dell'Italia al Classic Festival International 2011 di Brest (Bielorussia). Tenore solista ne "An Italian Requiem "di J. Seidevall, in prima esecuzione mondiale e nella IX Sinfonia di Beethoven diretto dal M° D.Renzetti ,nella Messa in C Major KV 66 di W.A.Mozart e nuovamente in Giappone nei concerti di Nara (Akishino Music Hall) e Tokyo (Istituto Italiano di cultura). Si è esibito in concerti sulla romanza da salotto nelle sale Apollinee del Gran Teatro La Fenice, all'Ateneo Veneto di Venezia, al Teatro Verdi di Padova, a Volgograd (ex Stalingrado) e a Londra per conto dell'Istituto Nazionale Tostiano.



Dirigerà l'orchestra il M° Paolo Angelucci.



A fine serata brindisi offerto dall'azienda vinicola INVERSO vini.



Presenterà Emanuele Menè.



Biglietti disponibili online sul circuito CiaoTickets e al botteghino del Teatro Tosti. Telefono: 085. 4212125