I 50 Anni della Lega Navale Italiana Sezione di Ortona

La Lega Navale Italiana Sezione di Ortona ha festeggiato i suoi 50 anni di passione per il mare.

Lo ha fatto, domenica 18 dicembre, nella splendida cornice del Teatro “F.P.Tosti” di Ortona,

presentando, un libro, scritto da Eugenio Rapino , che racconta, attraverso documenti e immagini, la storia della Sezione

Un evento, mirabilmente condotto da Manuela Napolione

con Eugenio Rapino

e’ stato l’occasione per ricordare i protagonisti del passato e premiare gli atleti che in questo anno si sono contraddistinti per il loro impegno e per i risultati raggiunti.

Un video di Mario Paolini ha fatto ripercorre le immagini più belle di Ortona e delle attività svolte della LNI di Ortona

L’avvocato Roberto Diano , presidente della LNI Ortona ,

nel suo saluto ha sottolineato come la giornata di festa “ non è un punto di arrivo, ma stimolo per nuove iniziative ”

Rapino ha raccontato la nascita del sezione, nel 1971, voluta all’epoca da Roberto Cichella

Napolione, dopo aver ha sottolineato gli scopi della Lega Navale, ha dato l'avvio alle premiazioni.

E’ stato emozionante vedere quelli che erano i giovani atleti del passato consegnare il premio ai giovani campioni del presente: a premiare i ragazzi della vela categoria Optimist e Ilca, il pluricampione Luigi Masturzo.

Hanno ricevuto la targa “per l’impegno e i risultati conseguiti nell’anno 2022” i giovanissimi: Filippo Costanzo, Giada Verna, Giulio Cipolloni, Paolo Ruzzi, Sofia Lepore e Thomas Colaizzi per la categoria Optmist, Martin Ruzzi e Stefano Troiano per la categoria Ilca. Un riconoscimento agli istruttori Mike Ruzzi, Daniele Ricci, Francesco Mattone, Noemi Lanuti, Stefano Troiano e Tommaso Polidoro per la “preziosa collaborazione nello sviluppo delle attività sportive”.

Dopo la vela è stato il momento del canottaggio; a premiare le vincitrici del campionato italiano gozzo a sedile fisso categoria master femminile, l’Avv. Maurizio Mililli, che nella storia della Sezione di Ortona, ha rappresentato la punta di diamante nel canottaggio olimpico.

Hanno ricevuto il premio le atlete Adelina Lanuti, Anna Paolini, Errica Mascitti, Monica Mennitti, timoniere Federico Morone.

E come per la vela, anche gli istruttori Federico Morone, Paride di Lullo e Raffaele di Lizio, hanno ricevuto un riconoscimento per la loro preziosa collaborazione.

E infine i vincitori delle gare di pesca “Memoriale Paolini”, “Memoriale Crugnale”, e della prima Edizione Tuna Challenge; Anna Paolini e Giuseppe Crugnale hanno avuto l’onore di premiare Doriana D’Ilio,

Daniele Ricci e Paolo Moretti.

Per la competizione Tuna Challenge, come più giovane angler, è stato premiato, dal consigliere allo sport Riccardo Putignano, il giovanissimo Mattia D’Intino.

Nella serata sono stati ricordati i presidenti che, nel tempo, si sono succeduti nell’incarico:

Alberto Cichella, Luigi Rapini, Luciano Colizzi, Remo di Martino, Ferdinando Bianchino, Salvatore Nicosia, Francesco Paolo Di Carlo, Antonio Gatto, Eugenio Rapino e il Presidente in carica Roberto Diano, premiati dal Sindaco di Ortona, Leo Castiglione.

Un affettuoso riconoscimento anche per i soci collaboratori storici: Bruno Valentinetti, Cristiana di Luzio, Donato Giambuzzi, Enzo Pellegrini, Ettore Rapino, Lelio del Re, Luigi di Fabio, Luigi Masturzo, Mario Luciani, Paolo De Iure, Pasquale di Nardo, Riccardo Putignano, Tommaso Di Tollo, Vincenzo Pasquini,

e per i soci da 50 anni e 25 anni: Giuseppe Caraceni, Achille Marsilio, Bruno Porro, Domenico Ranalletta, Emidio Gaspari, Giancarlo Ranalli, Giovanni De Panfilis, Oreste Franceschini, Rocco Corriere, Vincenzo Sivo.

Un'attività non secondaria dell'attività della Lega Navale Ortona è quelle svolta, da oltre 20 anni , per le persone svantaggiate .

In questo contesto, ulteriori opportunità ci saranno grazie anche grazie alla “ Anassa ”: imbarcazione sottratta ai “ trafficanti di migranti ” ed assegnata alla sezione di Ortona da oltre due anni, e che, finalmente, nel 2022 , dopo il completamento di tutti gli iter burocratici, è diventata operativa.

Ad ottobre, Anassa ha potuto partecipare alla Barcolana a Trieste ed ora sarà messa a disposizione per le attività sociali svolte dalla Lega Navale di Ortona

La serata si è conclusa gli auguri di buon Natale del presidente Diano

e con un brindisi aspettando di festeggiare i prossimi 50 anni!!!!