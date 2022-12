Carabinieri, Nicola Zanni promosso al comando del Nucleo operativo radiomobile di Ortona

Il sindaco, il parroco e il comandante dei carabinieri. La storia dei paesi ci racconta come questi erano i punti di riferimento imprescindibili delle comunità. Sotto il campanile si svolgeva la quotidianità, si intervallavano le generazioni, ci si incontrava, pulsava la vita collettiva. Poteva cambiare tutto ma le colonne fondamentali rimanevano ben salde. È storia che affonda le radici in epoche lontane ed è storia di oggi che resiste in molti luoghi.

Questa mattina si è svolta presso l’aula consiliare del Comune di Casalbordino la cerimonia di saluto al luogotenente Nicola Zanni. Dopo 28 anni Zanni lascerà la stazione dei Carabinieri per approdare al comando del Nucleo operativo radiomobile di Ortona. Una meritata promozione dopo tanti anni di onorato servizio. Presenti il capitano Luigi Grella, la vicesindaca di Casalbordino Carla Zinni in rappresentanza anche del sindaco Filippo Marinucci, gli assessori di Casalbordino Amerigo Tiberio e Paola Basile, la presidente del consiglio comunale di Casalbordino Alessandra D’Aurizio, il consigliere comunale di Casalbordino Francesco Di Cocco e i sindaci di Pollutri Nicola Maria Di Carlo e di Villalfonsina Mimmo Budano.

Una cerimonia emozionante, con forti momenti di commozione, in cui il luogotenente Zanni è stato ringraziato per i tanti anni di servizio a Casalbordino, per la professionalità e la presenza sul territorio, per aver tutelato la sicurezza e l’ordine pubblico nei comuni di riferimento della locale stazione. “Nicola – ha dichiarato il capitano Grella – è la miglior rappresentazione del comandante di una stazione dei Carabinieri. Durante la cerimonia evidente è stato il legame tra l’Arma dei Carabinieri e il territorio, i rapporti professionali ed umani, istituzionali e personali, che si sono costruiti saldi e forti. Ed è apparso in tutta la sua forza quel legame tra una colonna imprescindibile – come i Carabinieri e chi li dirige – e la comunità che è storia ancora attuale dei nostri luoghi.

A nome delle tre amministrazioni la vicesindaca Zinni ha consegnato una targa di ringraziamento e tutte e tre le amministrazioni hanno consegnato un dono simbolo dei tre paesi. Nicola Zanni è la certezza espressa da tutti, dai rappresentanti delle amministrazioni, dal capitano Grella e dallo stesso luogotenente, non lascia Casalbordino e il legame con la nostra comunità rimarrà sempre saldo e forte. “Questa è stata, è e resterà casa tua” il pensiero comune espresso dal sindaco di Villalfonsina Mimmo Budano.