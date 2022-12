I primi centocinquanta giorni dell’attività politica locale : quali progettualità e quali prospettive per il futuro della nostra città ?

Domenica alle ore 17.30 il gruppo "Solo Ortona Nella Testa" ,con i propri consiglieri eletti, incontrerà la cittadinanza alla Sala Eden.

Interverranno i consiglieri comunali Ilario Cocciola, Gianluca Coletti, Simonetta Schiazza, ed Emore Cauti, per fare il punto dopo “ i primi centocinquanta giorni dell’attività politica locale” e per parlare delle “ progettualità e delle prospettive per il futuro della nostra città ”

"Sarà l'occasione per condividere le proposte consiliari, le azioni da intraprendere e le idee per il futuro della città - afferma Ilario Cocciola -. La politica locale negli ultimi anni si è limitata al momento elettorale. Noi, invece, vogliamo dimostrare che candidarsi ed essere eletti, al di là del ruolo assegnato, significa mantenere sempre attivo questo rapporto, rappresentando ogni aspetto della vita amministrativa della città. Ecco perché i simpatizzanti ed attivisti, insieme ai Consiglieri comunali, del gruppo Solo Ortona Nella Testa, manterranno costante questo impegno, continuando ad assumere idee ed a presentare un progetto con una precisa visione della città. La politica non finisce con le elezioni comunali."