Perde ma non demerita il Victoria Cross Ortona

VIANOVA SAMBUCETO 3

VICTORIA CROSS 1

Formazione

CARAFA DI SALVATORE ( 57° CIAMMAICHELLA ) D'ALESSANDRO F. SMIGLIANI ( 76° MACCARONE ) CARRIERI SCARINCI N. DI MUZIO ( 70° HAMZA ) GUEYE DE LUCA ( 74° REGA ) ALTOBELLI ( 69° PONCE ) BILANCIA

Gli ortonesi non sfigurano affatto contro la corazzata Vianova anzi, tutt'altro, se la giocano alla pari fino alla fine con il rammarico di non aver sfruttato le occasioni nitide che gli sono capitate.

Cronaca

15° Altobelli da fuori area impensierisce il portiere di casa che devia in fallo laterale.

30° Sugli sviluppi di un corner, Scarinci da solo, colpisce di testa ma manda incredibilmente alto.

33° L'attaccante di casa si presenta a tu per tu con Carafa che è bravo a respingere.

41° Su un calcio d'angolo la squadra di casa passa in vantaggio con il suo difensore centrale che, lasciato da solo, di testa insacca da pochi metri e manda la propria squadra al riposo in vantaggio per uno a zero.

62° La svolta della gara, la palla più nitida di tutta la partita capita sui piedi di Di Muzio che, sull'uscita del portiere, con un pallonetto manda la sfera alta di poco.

66° Un'indecisione della difesa manda in porta l'attaccante di casa che raddoppia.

La squadra si disunisce e rischia di prendere il terzo goal ma poi, grazie ai cambi, riesce a rientrare in partita.

86° Bella palla di Rega che serve in profondità Hamza che è bravo a dribblare il portiere ed accorcia le distanze.

La squadra ci crede e si catapulta nella metà campo avversaria ma in contropiede, al 92°, il Vianova segna il terzo goal che chiude la contesa.

La squadra ha dimostrato di essere viva e in queste ultime tre gare prima della sosta sicuramente dirà la sua.