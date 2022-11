La Sieco "Torna a Surriento" per la sfida di domenica contro la Shedipharma

Una Tre giorni molto impegnativa per i Ragazzi Impavidi che domani, alle ore 18.00 saranno impegnati a Sorrento contro i locali della Shedipharma. Mercoledì 30, invece, si recupera la gara saltata il mese scorso contro la Volley Marcianise.

Ma partiamo dall'impegno più vicino. La Sieco si recherà nella bella Sorrento a contendersi i punti in palio con i locali della ShediPharma, squadra che con i suoi dieci punti, ottenuti in otto gare, occupa attualmente il decimo posto in classifica. Bisogna tuttavia notare che la distanza tra il decimo posto e il più dignitoso quinto è di soli tre punti. Ancora. Una volta, quindi si può dire che "i punti non fanno la squadra" e che nessun roster in questo girone blu può considerarsi squadra cuscinetto. Ne è ben consapevole Coach Nunzio Lanci pronto alla trasferta campana sempre aggrappato al suo iconico slogan: "Rispetto per tutti, paura di nessuno".

«Vorrei fugare ogni dubbio. In campo ci saranno tutti. Tranne Fabi, naturalmente ma fatti i dovuti scongiuri, il suo recupero sta procedendo per il meglio. Qualche piccolo acciacco, qualche piccolo dolorino fisico tormenta ancora i miei ragazzi ma nulla di preoccupante o che possa mettere in dubbio il loro impegno in partita. Per il resto vale il solito concetto: mai distrarsi, soprattutto in trasferta. Paradossalmente abbiamo fatto più fatica con le squadre che gravitano nella parte bassa della classifica e quindi domani non possiamo permetterci di prendere la sfida alla leggera. In più c'è da dire che la classifica è molto corta e dal decimo al quinto posto ballano soltanto tre punti, quindi occhio! Conosco il valore dei ragazzi e non potrei essere accusato di eresia nel dire che le prestazioni fatte vedere fino ad oggi rappresentano soltanto una piccola frazione delle nostre reali potenzialità. Gli allenamenti servono proprio a trovare la formula giusta per poterla esprimere al meglio».

La gara si disputerà al PalaTigliana di Sorrento ed avrà inizio alle ore 18.00 di domenica 27 novembre. Arbitri dell'incontro Usai Piera (Cagliari) e Grossi Dario (Roma). Sarà possibile seguire, inconvenienti tecnici a parte, la diretta streaming su www.impavidapallavolo.it

Il sistema di dirette streaming delle gare di Serie A3 è di fatto ancora in evoluzione e spesse volte eventuali disservizi non sono imputabili alle società che cercano con tutti i mezzi di offrire il servizio anche quando il circuito ufficiale dovesse fallire.

c.s.