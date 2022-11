Liceo Scientifico "A. Volta" di Ortona al Senato - concorso "Senato&Ambiente"

Lunedì 21 e martedì 22 novembre 2022 si è inaugurato il ciclo di premiazioni per il progetto "Senato&Ambiente", a.s. 2021-2022. Protagoniste delle prime due giornate di studio, formazione e premiazione le classi 4 A e 4 B del Liceo Scientifico "A. Volta" di Ortona (Chieti), fra i 14 vincitori della seconda edizione del concorso.

L’iniziativa, nata per promuovere tra i giovani i valori della tutela e della sostenibilità ambientale, prevede che gli studenti individuino una questione di interesse ambientale sui cui ritengono sia opportuno intervenire, svolgano in classe e sul territorio un’attività di approfondimento e analisi nelle forme dell’indagine conoscitiva, e predispongano un documento conclusivo che inquadri il problema e riepiloghi il lavoro svolto, mettendo in luce le considerazioni effettuate e le proposte eventualmente maturate.

“Fitorimedi contro gli sversamenti illeciti” è il titolo del progetto delle classi 4 A e 4 B,

Primo premio ex aequo del Liceo Scientifico "A. Volta" condotto, come richiesto dal bando di concorso, nei modi e nelle forme di un'indagine conoscitiva parlamentare.



Attraverso lo studio in classe, incontri e sopralluoghi sul campo gli studenti - divisi in due "sottocommissioni" guidate dalla docente referente Paola Finizio – Prima hanno approfondito la normativa relativa alle acque reflue, poi si sono confronta con esperti esterni, grazie ai quali hanno anche affrontato tematiche riguardanti gli ambienti fluviali e le tecnologie depurative.

Lunedì 21 novembre le due classi sono state accolte dal personale dell'Ufficio Comunicazione istituzionale e hanno fatto una visita guidata di palazzo Madama.

Successivamente in un'aula di Commissione hanno incontrato il dott. Massimo Martinelli, Consigliere parlamentare anziano del Servizio dei Resoconti e della Comunicazione istituzionale. Il dott. Martinelli, dopo essersi complimentato per il progetto e per il video realizzati dagli studenti del Volta, ha accompagnato i ragazzi lungo un approfondito percorso alle origini della nostra Costituzione e dentro il Parlamento e il Senato, analizzandone le principali funzioni (legislativa, di indirizzo e di controllo) assegnategli dall'architettura costituzionale italiana.

Martedì 22 novembre studenti e docenti hanno visitato l'Archivio Storico del Senato, dove hanno avuto modo di ammirare documentazione, mappe e carte del Senato del Regno relative a indagini condotte alla fine dell'800 sulle condizioni dell'ambiente in Italia, con particolare riferimento alla bonifica delle zone malariche e alla tutela delle zone lagunari della penisola.

Riprese le attività in un'aula di Commissione, le due classi si sono confrontate con il dott. Edoardo Battisti, Capo dell'Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti del Servizio Studi del Senato, che ha analizzato nel merito il progetto del Liceo Volta. Il dott. Battisti ha evidenziato come l'argomento del progetto, la fitodepurazione delle acque reflue, sia particolarmente interessante e attuale, complimentandosi poi con i ragazzi per aver condotto l'indagine conoscitiva sfruttando tutti gli strumenti utilizzati di consueto dalle Commissioni parlamentari.

Subito dopo hanno incontrato i Senatori Gabriella Di Girolamo, Tilde Minasi ed Etelwardo Sigismondi, i quali hanno prima ascoltato dalla voce della docente referente una illustrazione del percorso didattico seguito per il progetto, poi hanno assistito ad una presentazione delle attività e delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta da parte degli

studenti e alla proiezione del video prodotto nell'ambito del concorso. I Senatori hanno espresso grande interesse per il lavoro approfondito e accurato portato avanti dalla 4 A e dalla 4 B, sintetizzato nel documento conclusivo redatto,

e un particolare apprezzamento per il vivace video dal titolo "FitodepurAZIONE!".

Conclusa la discussione sul progetto, i ragazzi hanno rivolto alcune domande ai Senatori. Al termine dell'incontro studenti e docenti di Ortona hanno ricevuto dalle mani dei Senatori un attestato di premiazione e una targa a riconoscimento del loro lavoro.

