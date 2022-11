Il rischio caduta nell’adulto, l’importanza della prevenzione

Il rischio di cadute nell’adulto è particolarmente importante, sia per le conseguenze cliniche per gli infortunati, che per le consegue economiche sul sistema sanitario.

“ Spiegare quali possano essere gli eventi che aumentano il rischi di caduta e come prevenirli “ è uno degli obiettivi dell’incontro scientifico in programma Sabato 26 novembre ore 8:30 Sala Eden Ortona, illustrati dalla Dott ssa Carla Iarlori, neurologa, Dirigente Sanitario della Fondazione PaoloVI di Pescara, settore neuroriabilitazione adulti, nel presentare l’evento.





“ La prevenzione importante - sottolinea il Dott Roberto Di Deo Iurisci - Fisioterapista Chinesiologo – e farlo con un protocollo di lavoro per prevenire i possibili rischi che si presentano anche nelle azioni comuni “

" E’ un incontro divulgativo – precisa il Dott Roberto Di Deo Iurisci – dare informazioni ai cittadini. E’ il cittadino che viene informato e il cittadino riporterà le informazioni al medico” aprendo un percorso nuovo “ partire dai cittadini per arrivare agli operatori sanitari “

L’incontro scientifico, dopo i saluti del Sindaco di Ortona, Leo Castiglione, del Presidente del Rotay Club di Ortonam Tommaso Di Deo Iurisci e dell’Assessore allo sport Paolo Cieri , sarà introdotto dal Prof. Giampiero Neri, Otorinolaringoiatra, Prof associato e Responsabile del Servizio di Audiovestibologia presso l’Università “ G. D’Annunzio “ Chieti-Pescara

A parlare del rischio di cadute nell’adulto e dell’importanza della prevenzione saranno esperti qualificati del settore.

L’incontro è articolato in due sessioni: una dedicata al “ sistema neuromotorio posturale “ e un’altra dedicata a “ proposte d’intervento chinesiologico – attività fisica adattativa “





L’ingresso è libero “ e sarà il primo di una serie di eventi “ aggiunge la Dott ssa Carla Iarlori ricordando che l’evento “ e accreditato presso l’Università di Chieti per gli studenti di Scienze Motorie per la Magistrale.