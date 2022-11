Ortona. Inaugurata la nuova filiale della Bcc Abruzzi e Molise

Ieri, domenica 20 novembre alle ore 16:00, è stata inaugurata la nuova filiale della Bcc Abruzzi e Molise di Ortona situata in via delle Libertà alla presenza di autorità civili e religiose.

All’evento erano presenti il Presidente, Vincenzo Pachioli, il direttore generale, Fabrizio di Marco, il presidente della provincia di Chieti, Francesco Menna, il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, i primi cittadini di Lanciano e Atessa, Filippo Paolini e Giulio Borrelli, e l’arcivescovo della diocesi Lanciano-Ortona, Mons. Emidio Cipollone.

I locali della nuova filiale, benedetti da sua eccellenza Cipollone, sono entrati in funzione nella giornata di oggi, lunedì 21 ottobre, accogliendo i clienti nella loro nuova connotazione di luogo familiare voluta dal management.

Infatti, la nuova struttura abbandona i vecchi cannoni di classico sportello per le transazioni per divenire uno spazio adatto al dialogo, all’incontro, alla comunicazione ed al lavoro con la presenza costante della tecnologia.

Anche in questa filiale sarà presente il self banking H24 tramite il quale i clienti potranno effettuare versamenti in completa autonomia. Inoltre, il design degli ambienti è progettato per richiamare l’idea di un salotto familiare con piccoli uffici dove gli addetti riceveranno la clientela nel rispetto della privacy e nella logica del “discret banking”.

“Con la filiale di Ortona – hanno affermato il presidente e il direttore generale della Bcc Abruzzi e Molise Pachioli e Di Marco - vogliamo affermare la nostra presenza sulla Costa dei Trabocchi, attraverso un modello di “banca multicanale” completamente integrato, che combini i canali tradizionali con quelli digitali. Con orgoglio siamo la Banca più antica di Abruzzi e Molise, da 120 anni presenti sul territorio. Con la filiale di Ortona aggiungiamo un altro tassello alla rete di filiali che operano per lo sviluppo delle comunità locali, nostra mission principale dal 1903, anno di fondazione della banca.”