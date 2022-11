Trame Canore. Tosti in accademia.

Torna anche per quest’anno la rassegna promossa dall’Istituto Nazionale Tostiano “Trame Canore”. Come di consueto, l’appuntamento autunnale è in collaborazione con il Comune e il Teatro Tosti. Trame Canore 2022, si svolgerà con il coinvolgimento dei Conservatori di L’Aquila, Avellino, Bologna che hanno selezionato i loro allievi meritevoli di partecipare alle giornate di formazione e concerto di Ortona.





L’ingresso a tutti gli spettacoli, che si terranno alle ore 17.30, è libero in relazione alla capienza del teatro.



Il terzo appuntamento della rassegna è per domenica, 20 novembre.



Questa volta, la collaborazione sarà con il Conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna. Si esibiranno il soprano Federica Sardella, il tenore Gianluca Moro e al pianoforte Matilde Bianchi. In programma musiche di Tosti ed autori coevi.