Siffredi non sarà più protagonista di film

La costa dei trabocchi, la nostra meravigliosa costa teatina, e la sua bellezza mozzafiato da sempre conquistano turisti da ogni parte del mondo. Un territorio ricco di storia, cultura, ambienti i più diversi, colori e natura. Tanti sono anche i personaggi del mondo dello spettacolo o esponenti delle istituzioni più disparate che nei decenni sono venuti in vacanza qui. O comunque vi hanno trascorso giorni che hanno rapito il loro cuore. La terra che fu di D’Annunzio, Flaiano, Michetti, Tosti e altri personaggi illustri che hanno fatto la storia della cultura italiana è terra anche di cinema. Settore legato, ormai da decenni, al nome della città di Ortona e del suo più conosciuto “figlio”: Tano Rocco detto Siffredi.

Ieri sera è andata in onda su Rai2 una puntata della trasmissione “Belve”, condotta da Francesca Fagnani con un’intervista all’attore ortonese. Un’intervista in cui Siffredi ha annunciato di aver lasciato, questa volta definitivamente, le scene. “Si tratta della terza volta in cui dico che smetto, ma stavolta lo faccio per davvero” ha dichiarato ai microfoni RAI. Aggiungendo in lacrime di aver “chiesto a Dio tramite l’intercessione di mia madre di farmi morire” per la dipendenza dalla “sessualità”. Nell’intervista a Fagnani anche un riferimento a Francesco Totti e al divorzio da Ilary Blasi: “o e lui ci conosciamo, quando ho letto di Ilary ho pensato che io e lui condividiamo lo stesso problema” le parole di Tano.

Qui è possibile rivedere tutta l’intervista https://www.raiplay.it/video/2022/11/Rocco-Siffredi---Belve-15112022-85b6eef7-27ae-438a-86da-7d9b93cf3a14.html