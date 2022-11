Sconfitta immeritata per il Victoria Cross Ortona

GUARDIAGRELE 2

VICTORIA CROSS 1

Formazione

CARAFA PACACCIO CARRIERI SCARINCI N. D'ALESSANDRO F. GUEYE SMIGLIANI ALTOBELLI ( 80° MACCARONE A. ) DI MUZIO REGA ( 74° BILANCIA ) DE LUCA

Nella migliore partita stagionale una sconfitta che fa' molto male, il refrain è sempre lo stesso, costruiamo occasioni a josa ma concretizziamo poco e su questo bisogna continuare a lavorarci su.

Cronaca

2° Di Muzio di testa impegna il portiere che devia in fallo laterale.

7° Lancio di Smigliani per Di Muzio che a tu per tu con il numero uno guardiese insacca il goal del vantaggio ( 5° goal per l'attaccante ortonese ).

16° Bella combinazione Di Muzio - De Luca con un difensore di casa che mette in corner su un tiro a botta sicura dell'attaccante ortonese.

22° Rega di testa sfiora il gol, il portiere reattivo devia in angolo.

30° Assolo di De Luca che rientra sul destro e calcia di poco fuori.

Si chiude un primo tempo con un risultato che và strettissimo alla squadra di Mister Ciampoli.

47° De Luca salta il portiere ma manda la palla fuori.

52° Ci prova ancora Di Muzio dal limite, fuori di poco.

55° Punizione dal limite del Guardiagrele, Carafa respinge.

57° Punizione da trenta metri di Scarinci, una bordata che avrebbe fatto secco chiunque ma non il portiere di casa ( classe 2002 ) che miracolosamente devia in corner.

Al 58° e al 62° due disattenzioni difensive portano il Guardiagrele a ribaltare il risultato e passare in vantaggio.

Al 76° ancora l'indemoniato Di Muzio ci prova ma l'estremo difensore di casa chiude ancora la saracinesca.

78° E quando non arriva il portiere ci pensa il palo a respingere il tiro di De Luca...

Negli ultimi minuti non succede più nulla e va in archivio una sconfitta immeritata, onore comunque al Guardiagrele che ci ha sempre creduto.

Una nota di merito và all'arbitro Diletta Di Fabio della sezione di Teramo che ha condotto una gara senza sbavature risultando il migliore in campo.