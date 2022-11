Secondo appuntamento venerdÃ¬ 11 novembre con la prosa del Teatro Tosti di Ortona: di scena lo spettacolo GIOVINEZZA OBBLIGATORIA

Dopo il successo fatto registrare da "A spasso con Daisy", primo appuntamento della stagione di prosa del Teatro Tosti, la Compagnia dell'Alba, che dirige il Tosti, propone per venerdì 11 novembre, alle ore 20.45, il secondo spettacolo in abbonamento ovvero Giovinezza obbligatoria di Andrea Lupo, con Tiziana Irti e Andrea Lupo, la regia di Simone Schinocca, Teatro delle Temperie, Tedacà, Arti e Spettacolo.

Lo spettacolo parte da alcune domande : Cosa vuol dire davvero invecchiare? È una questione anagrafica, fisica, mentale? Quanto ci è davvero permesso farlo nel mondo di oggi? Siamo sicuri che prestanza fisica, produttività, velocità siano gli unici valori possibili ad ogni età? Uno spettacolo dal ritmo veloce e dal tono ironico che, tramite l'ambientazione surreale, spinge ognuno a riflettere sulle proprie scelte di vita e quanto sia davvero possibile compierle liberamente. La trama.

In un mondo immaginario è vietato invecchiare e l'umanità è organizzata da decenni con un sistema di regole ferree e vive le diverse fasce d'età secondo una rigida tabella di marcia controllata dagli Agenti Anti Età. Un sistema che non consente scelte individuali e convivenza di individui di età diverse. In cui chi non riesce a rispettare i valori fondamentali del motto "Produci e consuma" è costretto a farsi da parte. In questo mondo la vecchiaia è una fase negata, una malattia definitiva e incurabile. I due personaggi della storia sono perfettamente integrati in questo sistema fino a quando uno di loro, Luca, un giorno si sveglia e di colpo è diventato vecchio. Luca e sua moglie Franca reagiscono quindi ognuno con le proprie capacità all'evento catastrofico che ribalta definitivamente le loro vite.

Il terzo appuntamento è previsto per sabato 26 novembre con "L'uomo più crudele al mondo" con in scena Lino Guanciale e Francesco Montanari.





I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Tosti e online sul circuito Ciaoticket. Info allo 085. 4212125.