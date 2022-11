Rubata corona Santa Margherita a Villamagna

L’allarme è stato dato una fedele che osservando attentamente la corona di Santa Margherita ha notato qualcosa di strano. Le verifiche hanno accertato che sul capo della statua, esposta nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Villamagna, non c’era più la corona originale placcata d’oro ma una copia in latta.

Accertato il furto il parroco don Arnaldo La Cioppa ha sporto denuncia presso la locale caserma dei Carabinieri. Il furto potrebbe essere avvenuto, ha riportato il sindaco del paese Renato Sisofo, la sera del 30 ottobre. Ma la sostituzione con la copia in latta ha impedito di accertarlo già nelle ore successive.

Quanto avvenuto nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Villamagna è il terzo furto sacrilego in pochi mesi. In precedenza i ladri avevano colpito la Chiesa di San Rocco a Sambuceto, la Chiesa di San Donato a Guardiagrele e la Chiesa di Santa Vittoria a Guardiabruna. In quest’ultimo raid il bottino più ingente: reliquia di San Gaetano, una statua di Maria Santissima e decine di antichi testi.

fonte foto: pagina facebook comitato feste Santa Margherita 2020