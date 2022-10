Sfiora l'impresa il Victoria Cross Ortona

VICTORIA CROSS 2

VIS CERRATINA 2

Formazione

SCARINCI ALBERTO PACACCIO CARRIERI SCARINCI NICOLA D'ALESSANDRO FABRIZIO SMIGLIANI GUEYE ALTOBELLI ( 75° D'ALESSANDRO DANIELE) DI MUZIO HAMZA ( 46° PONCE ) DE LUCA

Al Comunale di Ortona non ci si annoia mai e anche stavolta è stato così, partita per cuori forti ed emozioni a non finire.

Un primo tempo che avrebbe distrutto qualsiasi squadra, sotto di due goal e un uomo in meno, ma non il Victoria Cross.

Nel secondo tempo la squadra ha dimostrato, semmai ce ne fosse bisogno, che è un gruppo solido e che non solo è riuscita a riprendere la partita ma che alla fine avrebbe meritato anche la vittoria.

Cronaca

3° Goal del Vis Cerratina con l'attaccante ospite che di sinistro mette la palla all'incrocio dei pali.

25° Raddoppio dei pescaresi che approfittano di un'indecisione del reparto difensivo.

32° Primo acuto degli ortonesi con De Luca, ben servito da Hamza, che si fa respingere il tiro dal portiere.

40° Espulso per doppia ammonizione Smigliani e per il Victoria Cross è notte fonda.

Ad inizio secondo tempo Mister Ciampoli ridisegna la squadra inserendo Ponce al posto di Hamza.

E proprio dai piedi dell'argentino nascono i due goal che riportano la gara in parità.

53° De Luca di testa accorcia le distanze ( terzo goal stagionale ).

56° Su un calcio piazzato di Ponce, De Luca di sponda appoggia per Di Muzio che non sbaglia e pareggia ( quarto sigillo per l'attaccante ortonese).

Il Victoria Cross spinge ancora ma non riesce a trovare il terzo goal.

Al 70° viene espulso un giocatore ospite per doppia ammonizione.

La gara si assesta ma al 90° un imprendibile De Luca, in slalom si libera di un paio di avversari e manda la palla a lambire l'incrocio dei pali.

Sarebbe stata l'apoteosi!

Testa alla prossima gara, a Bagnaturo contro la Morronese.