Aspettando il Giro d’Italia

Venerdì 22 ottobre, mattinata di sopralluoghi, a Ortona, del sindaco Leo Castiglione e dell’assessore allo sport Paolo Cieri con la RCS per preparare l’arrivo della cronometro. Dopo varie verifiche la RCS ha approvato il percorso fortemente voluto dal sindaco Castiglione con l’attraversamento di tutto il centro storico. Per cui dalla pista ciclopedonale i ciclisti percorreranno via Cervana, saliranno via Marina e poi entreranno a corso Garibaldi , la passeggiata Orientale, largo Castello, corso Matteotti, piazza San Tommaso, corso Matteotti, corso Vittorio Emanuele e arrivo a Porta Caldari.

“L’arrivo a Ortona è un bellissimo traguardo-spiega il sindaco Leo Castiglione- raggiunto grazie al lavoro sinergico con due amici abruzzesi, noti per il loro ruolo nel ciclismo nazionale e internazionale, come Maurizio Formichetti e Valentino Sciotti. Ulteriore soddisfazione per il circuito cittadino che mostrerà la città in tutto il suo splendore. Adesso chiedo alla città di prepararsi e di essere pronta per questo evento che avrà rilevanza internazionale come lo è sempre la tappa di partenza. Non sarà semplice, ci saranno i disagi soprattutto in termini di viabilità perché l’organizzazione dell’arrivo è imponente e inizia alcuni giorni prima della gara ma non possiamo farci cogliere impreparati e dobbiamo dimostrare il nostro valore come comunità. Coinvolgeremo tutti i settori per rendere la nostra Ortona bella, accogliente e rosa in occasione della grande copertura mediatica. In questi mesi che ci separano dalla tappa del 6 maggio informeremo costantemente la cittadinanza sia sugli aspetti organizzativi e logistici che sulle iniziative collaterali”.