Loris La Farciola vince il titolo italiano di velocità Classic - Categoria open cup 600

Loris La Farciola , pilota ortonese trentaduenne, di professione vigile del fuoco, è ora Campione Italiano Velocità Classic - Categoria open cup 600 con la Yamaha R6 - Team ASA MOTORSPORT

Campionato è iniziato il 14/15 maggio sulla pista Romana dell Autodromo di Vallelunga, dove si correva gara doppia. Alla prima gara è arrivato secondo, all’altra gara è arrivato quarto.





La seconda tappa del campionato di svolta il 10/11 giugno nell ‘autodromo di Varano dè Melegari “ “ pista a me del tutto sconosciuta “ sottolinea Loris, ma questo non gli ha impedito di classificarsi al secondo posto



Terza tappa nell’ autodromo internazionale del Cremona Circuit, altra pista affrontata per la prima volta “ dove non avevo mai messo piede prima “ ; dopo il settimo tempo in qualifica è riuscito a piazzarsi primo nella gara finale, conquistando la vetta del campionato.

Quarta tappa nell'autodromo dell' Umbria: "Magione"; qui il 12 settembre ha conquistato la quarta casella in qualifica, e poi , facendo un ottima gara, ha ottenuto la seconda posizione finale, dietro al rivale di campionato

La finalissima nel “ Misano Wild Circuit” il 16 ottobre, dove è arrivato con 9 punti di vantaggio sul rivale Lorenzo Desci.

Una gara molto combattuta, dove si sono iscritti anche piloti di calibro internazionale come "wild card", qui La Farciola è arrivato in quarta posizione facendo una gara conservativa, pensando al campionato, ed è riuscito così a vincere il titolo italiano nella categoria open cup 800, coronando il suo sogno.





“ È stato un campionato bellissimo e molto difficile – commenta il neo campione - dove mi ha premiato il mio talento e la costanza nelle gare senza mai fare un errore durante le varie tappe “