Noi Siamo Veci - 15 storie per raccontare i 150 ANNI DEGLI ALPINI

L’Associazione History Hunters-GUSTAV LINE, presieduta da Lamberto Mascitti, si è impegnata per avere anche ad Ortona, Mercoledì 19 ottobre alle 18 a Torre della Loggia, la presentazione del libro di Paolo Campanardi .



“ Noi siamo i veci. 15 storie per raccontare i 150 anni degli alpini" è il primo libro di Paolo Campanardi conosciuto ai più come “il Gibba”, il protagonista della serie Metaldetective in onda su DMax Italia.

Paolo Campanardi, da sempre coltiva una grande passione per il corpo degli alpini, ha letto numerosi diari degli eroici battaglioni alpini e negli ultimi otto anni ha percorso migliaia di chilometri sulle montagne dell'Alto Garda alla ricerca di tracce e testimonianze della Grande guerra

Libro è un viaggio in 15 tappe per celebra3e i 150 della costituzione del Corpo degli Alpini.

Nel 2022 gli alpini, infatti, celebrano i loro centocinquant'anni e Gibba ha dedicato loro un viaggio nella memoria, raccontando personaggi, episodi e motti significativi, dalla fondazione del corpo, avvenuto nel 1872, alla missione in Afghanistan.

Le quindici storie vedono protagonisti lo spirito di fratellanza, il valore del sacrificio e l'orgoglio degli alpini, in un percorso lungo, appunto, un secolo e mezzo.