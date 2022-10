Presentata, giovedì 13 ottobre presso la sala consiliare con Comune di Crtona , la Campagna nazionale “IO NON RISCHIO”

finalizzata a sensibilizzare la popolazione sulle pratiche da adottare in caso di terremoto o maremoto. L’iniziativa vede coinvolte diverse associazioni in tutta Italia, ad Ortona scenderanno in piazza della Repubblica domenica 16 ottobre dalle 9 alle 20 i volontari dell’Associazione CNAB presieduta da Walter Di Lorenzo.

Allo stand i volontari spiegheranno ai cittadini quali sono le pratiche da adottare in caso

di terremoto

e maremoto.

Sarà possibile, inoltre, partecipare al Trekking Urbano per andare alla scoperta della memoria storica geosismica della città.



“Sulla prevenzione e sulla gestione delle emergenze- ha sottolineato il sindaco Leo Castiglione-

noi contiamo di riproporre la positiva esperienza attuata durante la pandemia con la sinergia continua delle associazioni di protezione civile che fanno parte del nostro Centro Operativo Comunale. Inoltre a breve approveremo e pubblicheremo il nuovo Piano di Emergenza di cui faremo ampia opera di divulgazione e sensibilizzazione alla cittadinanza”.



L’assessore alla Protezione Civile Paolo Cieri ha colto l’occasione per evidenziare

“ come sia importante la prevenzione e quanto sia importante informare la cittadinanza e sensibilizzare i giovani cosi da rendere i cittadini consapevoli su eventi come questi.”

Giampiero Cancelli, volontario del Cnab,

ha sottolineato l’importanza della prevenzione le buone pratiche in caso di maremoto e terremoto che saranno appunto illustrate domenica a Ortona





Il Responsabile di Piazza Danilo De Iure



ha rinnovo l’invito alla cittadinanza ad incontrare ed ascoltare i volontari domenica allo stand “ per sensibilizzarsi sui temi dell’evento cosi da essere più consapevoli qualora queste situazioni si verifichino.”





Maria Luisa Orlandi, responsabile dell’iniziativa Trekking urbano,

all’interno della campagna, ha anticipato che domenica “ c’è anche una sezione dedicata alla memoria storica, e precisamante al maremoto che ha interessato Ortona nel 1627 ed ha Ha ricordando che l obbiettivo “ è quello di sensibilizzare la popolazione sulle buone pratiche di protezione civile è stato fatto un grande lavoro importate sulla ricostruzione temporale degli eventi.”