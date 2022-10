Studentessa di Ortona Alfiere del Lavoro

Elena D’Angelo, una studentessa davvero fuori dall’ ordinario, un curriculum con la media del 10 per tutto il suo percorso scolastico nel liceo scientifico A.Volta di Ortona, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento.

L’avventura formativa di Elena viene premiata con il titolo di Alfiere del Lavoro, il 10 ottobre dal Presidente della Repubblica.

Il Premio “Alfieri del Lavoro” consiste nella medaglia del Presidente della Repubblica ed è destinato ai 25 migliori studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. È stato istituito nel 1961 dalla “Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro”, in occasione delle celebrazioni per il Centenario dell'Unità d'Italia.



I venticinque studenti sono scelti, non più di uno per provincia, fra i migliori segnalati dai presidi delle scuole di tutta Italia. Per poter essere segnalati attualmente sono richiesti questi : votazione minima di 9/10 alla licenza media, almeno 8/10 di media per ciascuno dei primi 4 anni della scuola superiore, votazione di 100/100 all’esame di Stato.

La candidatura di Elena D’Angelo, nel rispetto dei requisiti richiesti, è stata presentata dall’Istituto di Istruzione superiore che ha le sue sedi a Francavilla e Ortona ; tra le migliaia di nomi il suo è arrivato alla rosa dei 25 a livello nazionale.

“ Un viaggio nella conoscenza, quello di Elena, affrontato sempre con tanta curiosità, desiderio di migliorarsi e di condividere con gli altri, nonostante una discrezione che la rende poco incline ad ogni tipo di pubblica lode, perfino in questa circostanza. - sottolineano dal Liceo Scientifico A. Volta di Ortona - ma la famiglia scolastica non poteva non condividere con la comunità questo onore che dà lustro all’istituzione e al territorio a testimonianza della qualità delle nuove generazioni. Con Elena è sempre stato stimolante confrontarsi anche per gli insegnanti, con lei si è sempre instaurato un reciproco rapporto di crescita, di proficuo dialogo educativo.”

I migliori auguri a Elena per questa onorificenza e per il suo futuro sicuramente luminoso.