Vince e convince il Victoria Cross Ortona

VICTORIA CROSS 3

AT. PASSO CORDONE 0

Formazione:

RANIERI PACACCIO D'ALESSANDRO F. CARRIERI SCARINCI N. SMIGLIANI D'ALESSANDRO D. ALTOBELLI ( 71° PONCE ) BILANCIA ( 62° DALOISIO ) DE LUCA DI MUZIO ( 80° REGA )

Anche il Passo Cordone deve piegarsi alla legge del Comunale, una gara mai in bilico che solo il portiere ospite, con le sue parate, ha reso il passivo meno pesante.

Al 9° il primo tiro in porta è di Smigliani, fuori di poco.

Al 20° tiro a giro di Di Muzio, di poco a lato.

Al 30° è la volta di Daniele D'Alessandro, il portiere ospite inizia il suo show, respingendo di piede da distanza ravvicinata.

Al 32° da calcio piazzato Smigliani colpisce la traversa.

Al 37° affondo di Fabrizio D'Alessandro che pennella per Bilancia il quale spreca spedendo alto.

Il goal è nell'aria ed al 38° la sblocca Di Muzio con un delizioso pallonetto.

Al 40° ancora Di Muzio con una gran botta da fuori area trova il numero uno che devia miracolosamente in angolo.

Al 42° lo scatenato Di Muzio, ben imbucato da De Luca, raddoppia e si va al riposo per 2-0.

Inizia il secondo tempo e lo spartito è sempre lo stesso, infatti dopo cinque minuti è la volta di De Luca che con il classico tiro a giro trova ancora il portiere ospite a sbarrargli la strada del goal.

Al 58° primo tiro in porta del Passo Cordone, che però trova prontissimo Ranieri ( ottimo l'esordio del 2003 ) che devia in angolo.

Al 66° l'ispirato Di Muzio si divora il terzo goal da distanza ravvicinata.

Al 69° ancora Ranieri protagonista su un calcio di punizione, non si fa sorprendere e devia ancora una volta in corner.

Al 70° Daniele D'Alessandro, in contropiede, dopo una fuga di quaranta metri sfiora il goal per un nonnulla.

Al 72° è la volta di Daloisio, ma lo strepitoso portiere ospite gli chiude lo specchio della porta.

Al 90° lo stesso Daloisio serve un cioccolatino sui piedi di De Luca che non sbaglia e chiude la contesa con un 3-0 che va anche stretto alla truppa di Mister Ciampoli.

Ora bisogna dare continuità a questo risultato, sabato si va sull'ostico campo di Mozzagrogna ad affrontare il Tre Ville, reduce da due sconfitte ma che l'anno scorso ci inflisse una sconfitta pesante.