COMITATO RISTRETTO DEI SINDACI: ORTONA ESPRIME, INSIEME AGLI ALTRI SINDACI, PARERE FAVOREVOLE CONDIZONATO AL DIRETTORE GENERALE

Venerdì 30 settembre, nella sede della Direzione generale della Asl 2, si è riunito il Comitato ristretto dei sindaci, presieduto dal Sindaco di chieti , Diego Ferrara. La riunione ha avuto vari argomenti all’ordine del giorno, fra questi il parere sull’operato del manager Thomas Schael.

“ Il parere che il Comitato della Asl redige e trasmettere al Direttore generale è un atto dovuto ed è un parere consultivo e non deliberativo, ma comunque rappresenta la voce dei territori sull’amministrazione della dirigenza Asl. riferisce il sindaco Diego Ferrara -

A fronte del parere negativo dello scorso anno, quest’anno abbiamo deciso di dare un giudizio positivo ma condizionato, che deriva da alcune novità accadute e in itinere che riguardano la sanità dei territori. Nel luglio scorso il Direttore generale, durante una riunione del comitato ci ha messo al corrente di una serie di interventi finanziati con fondi PNRR e con il Fondo nazionale di coesione che incidevano su diversi fronti, dal riordino della medicina territoriale, alla riqualificazione dell’ospedale clinicizzato di Chieti e dei presidi periferici di Ortona, Casoli, Atessa e Vasto. “

«Abbiamo dato- spiega il sindaco Leo Castiglione- il nostro parere favorevole, come sindaci, al Direttore Generale Thomas Shael, anche in virtù del lavoro difficile svolto durante la pandemia e in vista dei prossimi finanziamenti in arrivo con il PNRR ma ho sottolineato ancora una volta la situazione dell'ospedale ortonese.

Oggi abbiamo avuto delle risposte in merito alle richieste fatte in questi ultimi giorni, in particolare si è avviata la procedura per destinare nuove unità per l'oncologia di Ortona e il servizio UFA (unità di preparazione farmaci antiblastici) tornerà tra pochissimo al nostro ospedale, dopo aver fatto piccoli lavori di manutenzione nei locali. Restiamo quindi in attesa delle altre azioni richieste e sollecitate nella nostra relazione di accompagnamento al parere, come sindaco sarò sempre vigile e soprattutto continuerò a parlare con gli operatori che quotidianamente lavorano, spesso in condizioni difficili, per mantenere lo standard elevato dei servizi erogati».

«Mi sembra strano leggere certi commenti da un ex senatore- conclude il sindaco Castiglione- visto che dovrebbe sapere che il Comitato ha un ruolo di indirizzo e di controllo nei confronti dell'azienda sanitaria ma poi le delibere e le disposizioni riguardanti il personale e i servizi sono ovviamente competenza della Asl. Per cui come ho sempre fatto le mie rimostranze le sottopongo attraverso il Comitato e poi se non ricevo sufficienti rassicurazioni coinvolgo la stampa ad ulteriore sollecito».

Un "grazie" da Schael ai Sindaci della provincia di Chieti.

"Aver ricevuto dai rappresentanti di tutti i Sindaci del territorio un riconoscimento sull'impegno profuso per dare più forza ai servizi per la salute in provincia di Chieti, mi onora profondamente e mi da una motivazione ancora più forte per il futuro. - ha dichiarato Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Schael .al termine della riunione del Comitato ristretto dei Sindaci - Gli Amministratori hanno espresso un giudizio positivo sul percorso avviato che ha prodotto i primi risultati, pur nella consapevolezza piena delle esigenze che ancora devono trovare risposta. Sono certo che il confronto sereno, leale e onesto avuto finora sarà la migliore garanzia per proseguire in un rapporto di collaborazione proficuo, che porterà beneficio ai territori e ai cittadini di questa Provincia. Ringrazio, perciò, i sindaci per la fiducia, che sarà ripagata con un rinnovato a impegno affinché i servizi per la salute possano essere ancora più efficienti e vicini alla gente".