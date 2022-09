CONTINUANO LE DIFFICOLTÃ€ ALL'OSPEDALE BERNABEO DI ORTONA

«Nonostante il nostro grido di allarme di luglio- spiega il sindaco Leo Castiglione- purtroppo dobbiamo registrare che le nostre preoccupazioni in merito allo spostamento del servizio UFA si sono avverate. Infatti l'unità di preparazione farmaci antiblastici, servizio importantissimo per sostenere le attività di senologia e oncologia del percorso donna e che tra l'altro fornisce dei suoi preparati anche i pazienti trattati presso l'ospedale di Vasto è stato trasferito a Chieti, prima adducendo la mancanza di personale e successivamente per questioni tecniche.

Oggi non è più possibile giustificare questa incomprensibile decisione che penalizza oltre modo i pazienti, già fortemente provati, costretti a recarsi più volte in ospedale non potendo più effettuare nella stessa giornata analisi e terapia oltre a creare problemi nell'organizzazione del personale infermieristico e medico.

L'oncologia infatti attende da tempo l'inserimento di un nuovo oncologo, come espressamente previsto dalla direzione generale, ma al momento non è stato ancora assegnato a Ortona tanto che da lunedì non potranno più essere presi in carico nuovi pazienti per patologie mammarie e neanche nuovi pazienti residenti a Ortona affetti da altre patologie oncologiche.

Inoltre anche il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita del prof. Gian Mario Tiboni da tempo ha fatto richiesta del secondo biologo per far fronte alla crescente richiesta delle pazienti ma è ancora in attesa.

Attendiamo quindi un rapido intervento della Direzione Generale su queste problematiche che non consentono al nostro ospedale di lavorare al massimo delle proprie potenzialità».