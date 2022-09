Un rigore inventato condanna il Victoria Cross

San Martino S. M. 2

Victoria Cross 1

Formazione

SCARINCI A. MARFISI ( dal 46° PACACCIO ) D'ALESSANDRO F. PONCE ( 64° GUEYE ) CARRIERI SCARINCI N. DI MUZIO ( 77° MACCARONE ) SMIGLIANI BILANCIA ( 67° DALOISIO ) DE LUCA D'ALESSANDRO D.

Una gran bella gara tra due squadre che hanno cercato in tutti i modi di vincere che però, purtroppo, alla fine è stato l'arbitro ad indirizzare la contesa.

Due abbagli negli ultimi sette minuti hanno decretato la sconfitta della nostra squadra quando il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto.

Cronaca

Pronti via ed è subito goal, imbucata di De Luca e rete di Di Muzio dopo solo un minuto.

All'8° pareggia di testa il San Martino.

Al 10° Smigliani di testa impatta bene ma il portiere di casa devia in corner.

Al 21° e al 28° il San Martino sfiora il vantaggio.

Al 30° e al 37° prima De Luca e poi Di Muzio vanno vicino alla marcatura.

Si chiude 1-1 un primo tempo scoppiettante.

Al 51° una grande occasione capita sui piedi di Ponce che dentro l'area di rigore cicca la palla.

Al 57° botta da fuori area di Fabrizio D'Alessandro, fuori di poco.

Al 60° ci prova Traore ma Alberto Scarinci respinge e devia in angolo.

All'83° l'attaccante di casa, in preda ai crampi, si lascia cadere dentro l'area e l'arbitro comanda il penalty lasciando di stucco tutti, i giocatori in campo e le relative panchine!

Traore realizza e porta la sua squadra in vantaggio.

La squadra, nonostante tutto, non si abbatte, e al 90° sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Carrieri stacca di testa e un loro difensore, con il braccio largo, devia in angolo ma, il fischietto della sezione di Lanciano, incredibilmente non concede il penalty che definirlo netto è un eufemismo.

A fine gara lo stesso difensore, sportivamente, ha ammesso che il rigore c'era.

È solo la prima partita, dobbiamo migliorare molto ed essere più cinici sotto porta, resettare subito e pensare alla gara di domenica, dove al Comunale di Ortona arriverà il Passo Cordone.