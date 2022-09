La Comunale Avis di Ortona compie 71 anni

Sono passati 71 anni dal 25 febbraio 1951 quando il Dott. Carlo Bernabeo propose la creazione di un gruppo di persone che desse disponibilità per donare il sangue fu così che ebbe vita la Comunale Avis di Ortona aveva solo 5 soci, negli anni e con la sapiente e totale dedizione all’associazione del Sig Paolo Moretti e del Sig Bruno Majo si sono create sezioni Avis in tutta la provincia di Chieti e poi in tutta la regione oggi siamo giunti ad avere, ad Ortona più di 500 soci che donano abitualmente.

Domenica 25 settembre premiando i donatori e ricordando i Sig.ri Majo e Moretti dalle 19.00 in Piazza San Tommaso trascorreremo del tempo piacevolmente anche in compagnia del cabarettista UCCIO DE SANTIS

#GialloPlasma - AVIS

la prima campagna nazionale per la promozione della donazione di plasma.

