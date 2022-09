Comune di Ortona: criticità e ritardi nell'approvazione del nuovo piano dell'ambito distrettuale sociale n. 10 "Ortonese"

I Consiglieri comunali di Ortona appartenenti al gruppo #soloortonanellatesta (Ilario Cocciola, Gianluca Coletti, Simonetta Schiazza, Emore Cauti) segnalano “ lo stato di totale abbandono da parte dell'Amministrazione comunale degli uffici comunali preposti ai servizi alla persona con gravi conseguenze sull'organizzazione e sulla gestione delle attività” .

L' approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo piano dell'ambito distrettuale sociale n. 10 "Ortonese", secondo il Piano Sociale Regionale 2022-2024, dovrà avvenire entro il 27 ottobre prossimo.



“ Oggi -sottolineano i componenti del gruppo - è solo grazie all'impegno del dirigente ad interim del Settore servizi finanziari e risorse umane dell'ente Alessandro Galli e di pochissime altre figure presenti nella struttura comunale se il Comune di Ortona, insieme al personale delle cooperative appaltatrici dei servizi, riesce a mandare avanti il comparto dei servizi alla persona”

"In un momento molto delicato come quello della approvazione del nuovo piano di ambito, - denunciano in una nota - nessuno all'interno dell'Ente sta seguendo gli adempimenti necessari per la redazione dello stesso piano e per la programmazione delle attività che dovrebbe avvenire con il reale coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore. Si ipotizza, addirittura, il conferimento di un incarico ad un progettista esterno quando, in passato, il nostro Ente vantava eccellenti professionalità che si sono sempre occupate del supporto alla programmazione dei servizi sociali. Inoltre, come già evidenziato, l'assessora alle politiche sociali a nostro avviso non potrebbe prendere parte attiva nelle decisioni per la gestione di questi servizi in quanto ci risulta essere in conflitto d'interesse"

"Questa situazione - aggiungono - oltre a provocare gravi ripercussioni sui tempi e sulle modalità di redazione del nuovo piano dei servizi sociali del Comune, rischia anche di non assicurare il concreto coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore di Ortona, provocando un danno a tutta la comunità ortonese."

" Noi del gruppo #soloortonanellatesta - concludono - ci auspichiamo che vengano prese immediatamente delle decisioni responsabili sia per migliorare la qualità del servizio alla persona e sia per essere in linea con la politica nazionale che sempre più pone al centro delle amministrazioni la condivisione, favorendo l'affidamento dei servizi sociali alle realtà presenti sui territori, che avendo conoscenza dei fabbisogni, saranno in grado di garantire efficienti servizi.