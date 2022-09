PRIMO IMPEGNO STAGIONALE PER LA TOMBESI

Dopo una sola settimana di lavoro, per la Tombesi è già arrivato il tempo del primo impegno ufficiale della stagione. Gli uomini di mister Morena, che hanno iniziato ad allenarsi lunedì 5, se la vedranno domani contro una diretta avversaria del prossimo campionato di serie B, la Real Dem, in una gara valevole per il primo turno di Coppa della Divisione. Sarà l'occasione per vedere in campo i nuovi arrivi in maglia gialloverde, Juan Cruz e Lucio Moragas, ma anche il ritorno di Manuel Raimondi e le conferme dei tanti ragazzi già a Ortona lo scorso anno. Purtroppo, in attesa del rientro di Manuel Scarinci, la prima settimana di allenamenti ha già portato una brutta notizia, con l'infortunio a Paolo Romagnoli che terrà il ragazzo lancianese lontano dal campo per qualche tempo. Dario Dell'Oso, l'elemento più esperto del gruppo, al debutto nel duplice ruolo di giocatore e di allenatore dei portieri, presenta così la sfida di domani:

«Dispiace molto per l'infortunio di Paolo, speriamo che possa tornare il prima possibile. Lavoriamo insieme da pochi giorni, dobbiamo ancora conoscerci, soprattutto con i nuovi, e la partita di domani sarà proprio un'occasione per crescere e per proseguire nella ricerca della giiusta alchimia tra di noi. Per la società la Coppa della Divisione non è un obiettivo stagionale, ed è vero che, con pochi giorni di lavoro alle spalle e memori di quanto successo a Romagnoli, la priorità sarà quella di non farsi male. Detto questo, a nessuno piace perdere, e io sono convinto che nessuno dei miei compagni voglia iniziare la stagione con una sconfitta, quindi da parte nostra ci sarà impegno e voglia di ben figurare. Quanto a me, la società è stata chiara circa il mio utilizzo e quello che si aspettano da me, io come sempre sono a disposizione: mi allenerò e saprò farmi trovare pronto se ce ne sarà la necessità».