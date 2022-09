L’aeroporto abruzzese apre le porte per nuovi locali commerciali

La Saga, società di gestione dell’aeroporto d’abruzzo, Abruzzo Airport, ha emesso un nuovo bando per la concessione di locali commerciali per un periodo triennale con l’obiettivo di migliorare i servizi dello scalo. I locali, disponibili immediatamente e con un’ampiezza pari a 11 metri quadrati, si trovano all’interno dell’aeroporto, nella zona land side, spazio antecedente ai controlli per l’imbarco.

Tramite questo bando, la Saga intende raccogliere manifestazioni d’interesse, le quali possono essere inviate entro il 25 settembre alle ore 13, da parte di tutte le diverse tipologie d’imprese o servizi.

“Abruzzo Airport in questa estate ha vissuto la sua massima espansione, in termini di flusso di passeggeri, nonché di destinazioni connesse. Nel solo mese di agosto, abbiamo registrato circa 88.300 passeggeri, dato in aumento rispetto ai 72.300 registrati nello stesso mese del 2019, prima della pandemia. La stagione estiva da aprile alla fine di agosto ha visto un flusso di 396.200 passeggeri. I numeri parlano chiaro e ci dicono che è il momento ideale per posizionarsi in aeroporto. Credo che lo sviluppo dell’aeroporto dipenda anche dai servizi offerti all’interno del terminal. Servizi che stiamo cercando di implementare su più fronti, e la collaborazione delle imprese del territorio, disposte ad investire sullo scalo, diventa essenziale.” Così il presidente della Saga , Vittorio Catone.