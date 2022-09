Torna in scena “ SAN TUMASSE APOSTELE”, sabato 3 e domenica 4 Settembre alle ore 21, sempre ad ORTONA nella Chiesa di santa Caterina d'Alessandria e nell'annesso chiostro.





Lo spettacolo è stato proposto nel corso dell '“ Estate Sant’Anna “, la sette giorni di eventi culturali, teatrali e musicali, che, dal 25 al 31 luglio 2022, ha avuto come location l’ex Convento Sant’Anna, la Chiesa ed il Chiostro di Santa Caterina .





La sette giorni di eventi culturali, teatrali e musicali " E' stata una sfida, dopo il periodo pandemico, per riproporre alla citta quello spazio, consono e comodo, che ha dato tante soddisfazioni a tutti gli operatori ed al pubblico - commenta Mauro Vanni (Compagnia Teatrale Associazione “ Teatro Vittoria “ Ortona ) ideatore e direttore artistico di “ Estate Sant’Anna “ - abbiamo avuto una buona affluenza di pubblico , in considerazione del periodo e dell'unicità della caratteristica della proposta: eventi culturali a pagamento, senza contributi pubblici; abbiamo fatto tutto da noi, abbiamo lavorato con la bontà di chi ha comprato il biglietto, quindi, da questo punto di vista, siamo veramente soddisfatti. Questo ha dato il la per tante situazioni che si sono sviluppate: l'invito dell'ultimo spettacolo proposto, quello su Paolo Tosti, a “ideale ” e altre date con il Comune di Crecchio. “

Anche per i due spettacoli di sabato e domenica, parte del ricavato sarà destinato alla revisione dell’organo a canne della Cattedrale di San Tommaso Apostolo, un sostegno che “ ci sarà per i prossimi due anni: ogni nostro - sottolinea Vanni- avrà una parte della quota di ingresso che devolveremo alla Parrocchia ."

"San Tummasse Apostele , una riproposizione dello spettacolo che ho scritto venti anni fa - sottolinea Vanni- è stato il primo romanzo storico che ha dato il là ad altri scritti e messi in scena a Ortona, è stato il capostipite di una serie, siamo stati da stimolo ad altri."

“ La cosa più bella è che - annuncia nell'occasione Vanni -, oltre a riproporre questo spettacolo sabato 3 e domenica 4, all'interno delle manifestazioni per la commemorazione dell'arrivo delle reliquie di San Tommaso Apostolo , avvenuto il 6 settembre 1258, stiamo organizzando, una proposta per tutta Italia, per chi verrà in visita a Ortona,: oltre a visitare Ortona, a visitare la citta, a pregare sulla tomba dell'apostolo, potrà, con il pacchetto proposto, assistere allo spettacolo in cattedrale. Lo spettacolo che è una poesia sull'arrivo delle ossa di San Tommaso, è ora anche occasione di divulgazione dell'evento del 1258 e motivo di incoming , per la parrocchia di San Tommaso Apostolo e per tutto il turismo religioso ”

“ Molto orgogliosi di questo - conclude Mauro Vanni - e bilancio completamente positivo, speriamo, con la partecipazione agli spettacoli di sabato e domenica, altri fondi alla parrocchia”-

INFO e PRENOTAZIONI Posti limitati max 100 per ogni spettacolo; 348 7501293.