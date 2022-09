Trovare la casa dei propri sogni? Ãˆ possibile, senza spendere un capitale

Nel conteggio dell’acquisto di una casa, ci sono diversi fattori da analizzare. Certo c’è il mercato in quel momento, c’è il luogo – in una grande città, in un piccolo comune, al centro, in periferia e così via -, c’è il tasso di interesse del mutuo. Per non parlare, poi, delle condizioni della casa in tutti i suoi aspetti, dalle tende camera da letto alle condizioni delle pareti.

Al netto di tutto ciò, però, è possibile provare a risparmiare qualcosina. Che, a conti fatti, si tratterebbe di una cifra non di poco conto. Ecco qualche consiglio.

Fare attenzione all’arredamento

Non c’è casa abitabile senza un dovuto arredamento, ovviamente. Ma quando si parla di questo aspetto, molte volte si pensa solo al fattore estetico. È importante, per carità, ma ce ne sono altri che sono da tenere fortemente in considerazione.

Ad esempio, la qualità che compone l’arredamento stesso. Si propende per un’abitazione che abbia qualcosa di particolare come le tende oscuranti? Benissimo, queste tende come sono? Sono di qualità? Sono state acquistate da portali specializzati come MyBlind? Sono tutte queste cose che devono essere messe sul piatto per poter, poi, provare a capire come e cosa fare.

La qualità dell’arredamento è importante perché consente di fare la spesa una sola volta. O, comunque, di spendere una cifra, magari considerevole, però una tantum. Senza dover, dopo pochi mesi, mettersi di nuovo all’opera per trovare non solo qualcosa che piace ma anche ciò che può essere duraturo.

Sono piccoli dettagli che, per chi guarda solo il prezzo iniziale, possono essere perfino controproducenti. Ma, a conti fatti, si risparmia.

Se possibile, prevedere un piccolo orto

Molte volte si è costretti a decidere: si vuole il frastuono delle città ma tutto a portata di mano oppure qualcosa di più periferico però con la possibilità di essere più tranquilli? Questa premessa è necessaria perché, qualsiasi sia lo stile della casa, di solito le case in città non prevedono un orto.

Se non si ha il pollice verde, sembra quasi un aspetto ininfluente. Però, per chi è appassionato di verde, può ‘rischiare’ davvero di aver trovato l’America. Eh sì, il discorso è molto semplice: con i rincari che non accennano a fermarsi, utilizzando delle opportune tecniche e delle tende moderne per proteggere il raccolto, avere l’occasione di crearsi un raccolto da casa può portare con sé due vantaggi.

Il primo è che si ha la sicurezza di poter assaggiare e gustare prodotti non a km 0 ma a metro zero! Assicurandosi, con i propri occhi, la qualità del cibo che si sta mangiando. Il secondo è che coltivare un frutto, un ortaggio o, comunque, qualsiasi prodotto derivato dalla terra, se in termini di tempo può costare un bel po’ di mesi e giorni, in termini economici permette un risparmio non indifferente. E il portafoglio familiare, in questo caso, ringrazia.

Il posto auto è importante

C’è chi dice che il vero business oggi non sia la realizzazione di qualche ecommerce on line o provare a fare qualche attività sul web, ma avere uno spazio da adibire a parcheggio per tutti quei luoghi in cui trovare un posto per l’auto è una chimera, come ad esempio la costiera amalfitana.

Quando si sceglie una casa, infatti, soprattutto se si decide di acquistarla in una grande città, anche a causa del budget, molto spesso si rinuncia ad avere un posto auto assegnato. Pensando che, così, si possano abbattere drasticamente i costi.

In realtà, però, se sul costo d’acquisto è così, a lungo andare non è propriamente un qualcosa di conveniente. Al di là del fatto che, comunque, bisogna poi trovare un parcheggio privato, possibilmente vicino all’abitazione, e, poi, è come se si pagassero, in fin dei conti, due mutui. Nel senso che, oltre al mutuo classico per acquistare casa bisogna tenere in considerazione quello che si pagherebbe ogni mese per il parcheggio.

E, spesso, parliamo di cifre che vanno dai 100 euro a salire.

Da ristrutturare o no?

Chiudiamo con la ristrutturazione, un aspetto che contiene in sé tante leggende. Innanzitutto, bisogna capire che nella ristrutturazione può essere compreso davvero di tutto: dalle tende a vetro al rifacimento dei colori delle pareti passando per il cambiamento del numero e della grandezza delle stanze.

Molte volte c’è l’idea che acquistare una casa da ristrutturare sia a priori più conveniente di quella già ristrutturata. Sgomberiamo il campo da ogni equivoco: rispondere a questa domanda è molto complicata perché è necessario, ad esempio, capire se si possono aderire a dei finanziamenti statali.

Si va dal bonus ristrutturazione del 50% al SuperBonus del 110%: ovviamente, va da sé che bisogna rispettare dei requisiti ben precisi. Ecco, il primo aspetto da valutare è capire se si rientra in questi requisiti.

Qualora si dovesse rientrare in queste agevolazioni statali, presumibilmente, è più conveniente prendere una casa da ristrutturare. Oltretutto, c’è anche il vantaggio di poter decidere in maniera autonoma come fare le tende soggiorno o le tende cucina, per non parlare, poi, della personalizzazione dei vari ambienti.

Certo, magari in questo caso c’è bisogno di più tempo però meglio aspettare qualche giorno o settimana in più e avere la casa come si vuole, che farsi prendere dalla fretta e decidere per un appartamento il cui stile non è conforme al 100% a quello che piace a te.