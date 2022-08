Comune di Ortona: tempi lunghi e incerti per il dragaggio del Porto

I Consiglieri comunali di Ortona Ilario Cocciola, Angelo Di Nardo, Franco Vanni, Gianluca Coletti, Simonetta Schiazza ed Emore Cauti, con una interrogazione presentata al Sindaco e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio comunale, hanno chiesto delucidazioni sullo stato dell’appalto dei lavori per l’escavazione dei fondali del bacino portuale di Ortona.

“Sono ormai trascorsi ben 4 anni dalla conclusione del relativo contenzioso ma i lavori di dragaggio del porto non sono ancora iniziati. -ricordano i consiglieri comunali di minoranza - Questa situazione sta provocando gravi ripercussioni per l’economia portuale e cittadina, nonché rischia di arrecare un danno economico agli operatori portuali che, facendo affidamento sugli annunci dell’Amministrazione comunale di un imminente avvio dei lavori, hanno effettuato importanti investimenti per il potenziamento delle attrezzature logistiche in previsione di un aumento dei traffici portuali derivante dall’aumento della profondità dei fondali del bacino portuale.”

“Per queste ragioni – annunciano - abbiamo chiesto al Sindaco quali azioni ha intrapreso o intende intraprendere per assicurare con la massima e dovuta urgenza l’avvio dei lavori di dragagggio. Inoltre, abbiamo sollecitato il Presidente del Consiglio comunale ad adottare, con la massima urgenza, tutti i provvedimenti di propria competenza per la nomina dei componenti dell’Assemblea generale del Comitato Porto di Ortona.”





da c.s. dei Consiglieri comunali di Ortona :

Ilario Cocciola

Angelo Di Nardo

Franco Vanni

Gianluca Coletti

Simonetta Schiazza

Emore Cauti