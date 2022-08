Sulle vie di Margarita d’Austria da Ortona a Oudeenarde

La Madama , Margarita d’Austria, tornerà nelle vie di Ortona, nel Cinquecentenario della sua nascita.

Questo il programma della IV Edizione della Rievocazione in onore di Margarita d’Austria, nell’anno in cui ricorre il Cinquecentenario dalla sua nascita:

alle 21:00 – Inizia la rievocazione presso Palazzo Farnese;

alle 21:15 – parte il Corteo da Largo Castello, con questo itinerario Via Orientale, Corso Garibaldi, P.zza Porta Caldari, Via S. Brigida, Via Costantinopoli, Via Ceccario, Via Cincinnati, Via Mazzini, Via della Libertà, C.so Vittorio Emanuele, con arrivo in Piazza della Repubblica

alle 22:00 in Piazza della repubblica ci saranno gli spettacoli, dedicati a Madama Margarita d’Austria presso P.zza della Repubblica, del Gruppo Storico Sbandieratori e Musici I Farnese città di Ortona e dei Bandierai dei Quattro Quarti città di L’Aquila.

La rievocazione è organizzata dal Gruppo Storico I Farnese ,che è composto dal gruppo figuranti, con più di 100 abiti del 1500, e dal Gruppo Tecnico, con circa 30 elementi suddivisi tra Chiarine, Tamburi e Sbandieratori.

Il Gruppo Storico Sbandieratori e Musici “I Farnese" della Città di Ortona, nasce il 24 aprile del 2017 dal lavoro della sarta Adua Di Fabio. “ Un patrimonio di circa cento abiti storici, realizzati con maestria, sono oggi il punto cardine che caratterizza l’associazione. Oltre le figure rievocative, disciplina, passione e cultura, hanno portato alla realizzazione di un gruppo tecnico-sportivo, il quale si compone di chiarine, tamburi e sbandieratori. - sottolineano “I Farnese" - Collaborazione ed esperienza hanno dato vita ad un progetto denominato “Sulle Vie di Margarita d’Austria - da Ortona a Oudenaarde”. Un Tour che ripercorre tutte le città governate dalla Madama, rievocando le gesta e la storia della nobildonna, con l’obiettivo di far conoscere un importante esempio femminile che già alla fine del 500 possiamo definire politica. Alla fine del 2021 questo progetto ha dato vita al suggellamento di unione e gemellaggio culturale e istituzionale con i Bandierai dei Quattro Quarti città de L’Aquila “

L’Ortonese scelta per interpretare Madama Margarita d’Austria, è Linda Santilli.





In occasione dei Cinquecento Anni dalla nascita della Madama Margarita D'Austria, Il Gruppo Storico Sbandieratori e Musici “I Farnese" della Città di Ortona, a luglio ha presentato il progetto ortonese '' Sulle Vie di Margarita D'Austria - da Ortona a Oudeenarde''.



Interessanti approfondimenti dei temi inerenti a questa rievocazione sono stati effettuati nel corso di un “ “ salotto “ organizzato, nel 2019, dalla free lance Anna Maria De Grandis ( collaborazione tecnica della della dpe video Ortona di Edoaro Di Pierro ) con il Cav. Maria Luisa Orlandi, esperta di storia locale, e Roberta Menna, presidente del Gruppo Storico I Farnese