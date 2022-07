ISCRIZIONI NIDO D'INFANZIA

Anche quest'anno l'amministrazione comunale mantiene invariate le tariffe per l'iscrizione al nido d'infanzia "Antonio Gramsci" di Ortona rispondendo concretamente alle esigenze dei cittadini e dei nuclei familiari. Infatti con uno dei primi atti della nuova giunta con delibera del 18 luglio sono state approvate le rette per la frequenza del servizio educativo per la prima infanzia del Comune con un abbattimento del 25% per tutte le fasce di reddito. In particolare per le fasce con reddito ISEE fino a 8mila euro è prevista l'esenzione, come per gli anni passati, mentre le successive 12 fasce di reddito vanno da un minimo di 75 euro mensili al massimo di 390,39 euro. Le tariffe approvate dalla giunta comunale mantengono invariati i costi grazie all'utilizzo di fondi regionali ottenuti attraverso il Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione che ha destinato all'asilo nido comunale di Ortona 27mila euro. Inoltre come per gli anni precedenti sono previste percentuali di riduzione per le iscrizioni di secondo e terzo figlio e per gli utenti con disabilità certificata.

«Questa riduzione – dichiara l'assessore alla scuola Paolo Cieri – è in linea con quanto già promosso dall'amministrazione comunale nei cinque anni precedenti e aumenta la possibilità di frequentare un qualificato servizio educativo, strutturato e organizzato in consolidata continuità con le scuole dell'infanzia».

«Ricordiamo che questo servizio educativo – dichiara il Sindaco Leo Castiglione - è uno dei punti qualificanti e pregiati della nostra città, collocato nel Polo per l'Infanzia ortonese istituito dal Consiglio comunale nel 2015. Colgo anche l'occasione per ringraziare l'assessore Massimo Petaccia che proprio tra gli ultimi atti del suo mandato è riuscito a posizionare all'ingresso del nido una targa che ricorda l'intitolazione della struttura educativa alla figura di Antonio Gramsci».

I moduli di iscrizione possono essere scaricati dal sito del Comune www.comuneortona.ch.it o ritirati presso la Biblioteca comunale e lo Sportello Informagiovani, le domande devono essere corredate da certificazione ISEE in corso di validità e da copia dei certificati vaccinali e devono essere inviate entro le ore 18 di mercoledì 17 agosto.