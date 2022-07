LUTTO CITTADINO PER LA SCOMPARSA DEL CONSIGLIERE COMUNALE CLAUDIO PICCININI

Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 luglio è venuto a mancare agli affetti della cittadinanza e della famiglia il Consigliere Comunale Claudio Piccinini.

“ Nella considerazione della profonda e incommensurabile commozione suscitata in tutta la cittadinanza del luttuoso evento “ il Sindaco di Ortona, Leo Castiglione ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato 16 luglio in occasione della celebrazione dei funerali “ in segno di profondo rispetto e cordoglio dell’Amministrazione comunale e dell’intera città per la prematura scomparsa del Consigliere Comunale Claudio Piccinini. “

La camera ardente è stata allestita nella sala consiliare del Comune di Ortona .

Il primo consiglio comunale, in programma per la giornata di sabato 16 luglio, e che doveva essere presieduto proprio da Piccinini in qualità di Consigliere Anziano, è stato rinviato a sabato 23 luglio.

I funerali si terranno sabato 16 luglio , alle ore 16.00, nella chiesa di San Gabriele dell’Addolorata nel quartiere di Fonte Grande.

Annullati gli eventi programmati dal CMO, Comitato Manifestazioni Ortonesi, per il 15 e 16 luglio.

Numerosi i messaggi di cordoglio, tra i quali quelli di:

- Leo Castiglione

“Caro Claudio ci hai insegnato ad amare la vita con la tua forza, ad affrontare ogni cosa con la giusta calma, ma soprattutto ci hai insegnato i valori fondamentali dell’amicizia e della dedizione sincera verso la tua città.

Grazie per averti incontrato

"

- Angelo di Nardo

“ Con profondo dolore ho appreso che la scorsa notte è venuto prematuramente a mancare, all'età di 60 anni, il consigliere comunale Claudio Piccinini

Ai familiari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto, stimato, apprezzato ed amato giungano le mie più sentite condoglianze. “



- Ilario Cocciola

“ Siamo tutti scioccati per l'improvvisa scomparsa di Claudio Piccinini.

Una persona amabile e corretta, che nella vita, come in politica, dosava molto bene passione e senso della realtà, ben sapendo che a nulla serviva prendersi troppo sul serio, conscio che nessuno detiene la verità assoluta.

Mancherà alla città una persona così, un uomo che abbracciava ogni cosa che faceva con serietà e spirito di servizio, rendendosi sempre disponibile per quanto fosse nel suo potere.

Ciao Claudio.

"

- Antonio Sorgetti

“

Ti vedo ancora in giro con la tua macchina.

Dentro il palazzetto a tifare l’impavida.

Per strada a raccogliere i rifiuti.

A passeggiare lungo il corso.

All’Enal a prenderti qualcosa.

Su in comune a lavorare per la tua città.

Ovunque.

Ancora.

Ti vedo.

Non ti fermavi un attimo, anche quando dovevi.

Un’infinita voglia di lavorare per gli altri. Mai stanco.

Umiltà e disponibilità davanti a tutto e tutti.

Sempre col sorriso. Sempre presente, quel presente che rispondevi ogni volta al Segretario comunale quando faceva l’appello e ti chiamava, e quel presente che meritavi con tutto il cuore di vivere; quel cuore che ha smesso di battere ma che ha lasciato un’eco indimenticabile dentro di noi.

Devo dire grazie alla politica per avermi dato la possibilità di conoscere tante persone, in particolare quelle come te, buone dentro e fuori, semplici e vere, con la passione e l’amore per gli altri e per la propria comunità.

I cittadini ti avevano dato merito rieleggendoti nell’assemblea civica più importante della nostra città e domani, proprio tu, avresti dovuto presenziarla, ma il Signore ti ha voluto premiare portandoti nell’assise più alta di tutte, il paradiso.

Il Sindaco Leo Castiglione ha proclamato il lutto cittadino e ha rinviato il consiglio comunale a sabato prossimo. Nonostante tu non ci sarai, noi tutti, quel giorno, risponderemo al tuo nome “Presente”.

Ciao Claudio, è stato un onore conoscerti

“

- Sieco Service Impavida Ortona - Volley Junior Ortona

"

Uomo straordinario e grande tifoso della Sieco Service Impavida Ortona, così come di tutto il movimento sportivo ortonese, Claudio ha vestito anche i panni della Mascotte “Masetto il Draghetto” in occasione delle gare interne dell’Impavida Pallavolo, regalando gioia e sorrisi ai più piccini presenti nell’impianto di gioco.

Claudio Piccinini non era soltanto legato allo sport della sua città. Claudio aveva a cuore Ortona in ogni sua sfaccettatura. Molto attivo in politica aveva appena ottenuto la carica di consigliere comunale e da volontario ha contribuito alla pulizia delle aree più marginali della cittadina unendosi al gruppo Ortona Pulita.

In queste circostanze sono poche le parole da poter dire. Ciao Claudio, è stato un onore conoscerti. Un abbraccio alla famiglia a cui vanno le nostre più sincere condoglianze e la nostra più stretta vicinanza.

"

Riccardo Di Deo

"

Qualsiasi parola non può descrivere la sensazione di sgomento e vuoto che questa notizia mi ha dato . Perdiamo una persona che realizzava il bene in qualsiasi sua forma , prendiamolo come esempio perché chi realizza il bene in terra avrà una ricompensa ancora maggiore nel regno dei cieli . Ciao Claudio , mi mancherai

"