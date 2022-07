Melissa e Angelica brillano ai Campionati Italiani 2022

L’ortonese Melissa Tiberio e la pescarese Angelica Ciabarra salgono sul podio nel Duo Coreografico Samba over 17, classificandosi terze in tutta Italia.





Lo scorso 19 Giugno 2022, si sono svolti a Catania i Campionati Italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva, riconosciuta dal Coni.

Proprio in questa giornata, l'atleta ortonese Melissa Tiberio e l'atleta pescarese Angelica Ciabarra, della scuola di ballo Dirty Dancing Emanuel di Ortona, sono salite sul podio nel Duo Coreografico Samba over 17, nella classe più alta, la classe A, ottenendo così la loro medaglia di bronzo, e classificandosi terze in tutta Italia.





Capitanate dalla loro insegnante l'ortonese Marica Tiberio, alla direzione artistica della società sportiva.