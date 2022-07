Angela Arnone condivide alcuni racconti della battaglia “più sanguinosa” della Campagna d’Italia.

Quando si pensa alle più grandi battaglie della Seconda Guerra Mondiale, ce ne sono alcune che sicuramente si ricordano per prima, come Stalingrado, Pearl Harbour, D-Day. Per Angela Arnone, invece, è la battaglia avvenuta nel “Bloody December” del 1943, la Battaglia di Ortona.

“Ortona è stata la battaglia più sanguinosa, frustrante e snervante per l’esercito canadese”, ha detto durante un ricevimento tenutosi a Niagara-on-the-Lake il 24 giugno scorso presso l’Inniskillin Winery.

Dal Sindaco della cittadina dell’Ontario, Betty Disero (di padre pescarese), ha ricevuto anche le congratulazioni per il recente premio annunciato dal capo di stato canadese per il suo enorme impegno a favore della memoria dei caduti e combattenti di questo capitolo della Campagna d’Italia.



Angela Arnone (sx) con Betty Disero, sindaco di Niagara-on-the-Lake

Residente a Ortona da oltre 35 anni, per quasi tre decenni Angela Arnone ha accolto i veterani e commemorato i caduti della liberazione di Ortona dalle truppe di Hitler, raccogliendo dalla viva voce dei reduci canadesi nel corso degli anni dettagliati resoconti e condividendoli per approfondire un aspetto spesso trascurato – l’impatto umano sui combattenti nei teatri di guerra.

“È stato un grande onore aver conosciuto questi soldati coraggiosi e nobili, essere stata loro amica”, dice Angela Arnone agli amici di Niagara-on-the-Lake.



Angela Arnone (sx) con Emily Sandford Brown, figlia di un reduce della Campagna d’Italia

Da molti anni porta avanti progetti a sostegno della memoria dei sacrifici dei militari della Campagna d’Italia, tra cui l’apertura del Museo della Battaglia di Ortona, e lo scorso anno è stata insignita della Meritorious Service Medal del Canada per il suo impegno.





Nel mese di giugno scorso Angela si è recata in Canada per il funerale di un veterano ad Ottawa ed è stata invitata a visitare Niagara-on-the-Lake, una cittadina dell’Ontario legata ad Ortona come città d’origine di molti uomini che hanno combattuto poi nella città abruzzese.

La battaglia di Ortona è stato un episodio cruento dei due anni della Campagna d’Italia, iniziata con lo sbarco alleato in Sicilia il 9 luglio 1943 e terminata con la resa dell’esercito tedesco nel maggio 1945. Più di 93.000 canadesi presero parte alla Campagna d’Italia, molti combattendo per la liberazione di Ortona dal 4 al 28 dicembre. La battaglia era nota per i suoi aspri scontri corpo a corpo, condotti in mezzo alla città ridotta a macerie, contro un nemico particolarmente abile.



