COMPAGNIA DELL'ALBA, UNALTROTEATRO, TEATRO DEL KRAK, NOVEZEROSEI

Dopo un confronto aperto tra le imprese e le compagnie professioniste di Ortona: Compagnia dell'Alba, Unaltroteatro, Teatro del Krak e Novezerosei , “ constatata la comune visione, la comunione di intenti e la stima reciproca a tutela del lavoro professionale e delle proposte qualitativamente alte necessarie alla vita culturale dell'ambito teatrale e cinematografico della città di Ortona ”, hanno deciso, congiuntamente, di sancire la loro collaborazione .



La Compagnia dell'Alba, l’impresa di produzione teatrale e cinematografica

( Gabriele de Guglielmo - Compagnia dell’ Alba )

( Fabrizio Angelini - Compagnia dell’ Alba )

Unaltroteatro,

( Lorenza Sorino - Unaltroteatro )

(Arturo Scognamiglio - Unaltroteatro)

la Compagnia Teatrale Teatro del Krak

( Antonio Tucci - Teatro del Krak )

e la Compagnia Teatrale NoveZeroSei,

( Eliana De Marinis - Novezerosei )

( Dario Iubatti – Novezerosei )

( Tommaso Bernabeo - Novezerosei )

“ nel rispetto delle reciproche competenze e con la consapevolezza dell’impegno che comporta la gestione di due luoghi di cultura come il Teatro Tosti e il Cinema Auditorium Zambra ”, hanno già messo in atto una collaborazione per un’offerta culturale di qualità rivolta a tutta la cittadinanza.



"Crediamo fortemente che un dialogo aperto e volto al confronto sia necessario, nella convinzione che l’obbiettivo comune sia anteposto a quello individuale, quasi come fossimo una sola realtà che lavora per il bene della città Per una politica culturale che sposi un progetto sano attraverso una progettazione di lungo periodo. - precisano le quattro le imprese e le compagnie professioniste di Ortona - Il cammino non sarà facile, ma il sogno da realizzare riuscirà ad essere più grande e forte di qualsiasi fraintendimento.

La progettualità, grazie al dialogo costruttivo tra le istituzioni e le realtà professioniste che conoscono profondamente le dinamiche del nostro settore, siamo certi porterà ad economie di scala mirate a rendere più solida e duratura la proposta e il riconoscimento culturale dei professionisti del nostro territorio” .

“Il Teatro è il luogo dove una comunità liberamente riunita si rivela a sé stessa, un luogo di ausilio alla vita pratica e dei sentimenti, una porzione di mondo. - sottolineano Compagnia dell'Alba, Unaltroteatro, Teatro del Krak e Novezerosei - Non dimenticando che di quel mondo noi ne facciamo parte.”