Marco Zimarino nuovo direttore della Cardiologia Utic di Chieti e Ortona

Marco Zimarino è stato designato nuovo direttore della Cardiologia - Utic dell'Ospedale di Chieti,

in vista del prossimo pensionamento di Marcello Caputo,

il quale ha saputo mantenere per anni con grandissima professionalità e umanità la guida di un reparto di eccellenza del "SS. Annunziata" e del Dipartimento Cuore dell'azienda sanitaria. Al dottor Caputo vanno il ringraziamento e la stima della Direzione e di tutto il personale della Asl.

Zimarino è stato nominato con deliberazione della Direzione aziendale a seguito di un apposito avviso pubblico. L'incarico avrà la durata di cinque anni.

Laureato in Medicina e chirurgia all'Università di Chieti nel 1988, nel 1992 si è specializzato in Cardiologia all'Università di Bologna. Attualmente è dirigente medico nell'unità operativa di Emodinamica dell'ospedale di Chieti e ricopre l'incarico professionale di alta specializzazione per la gestione del paziente da sottoporre a procedura di cardiologia interventistica strutturale.

Ha al suo attivo quasi undicimila procedure di cardiologia interventistica svolte in Italia e all'estero (Francia, Stati Uniti, Canada, Bangladesh). Ha l'abilitazione scientifica nazionale per l'insegnamento universitario come docente di I fascia, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e svolge attività di insegnamento alla "d'Annunzio" di Chieti.

Dal 1998 Zimarino è in servizio all'ospedale di Chieti, prima nella Cardiologia universitaria e, dal 2016, nello staff dell'Emodinamica diagnostica e interventistica diretta da Nicola Maddestra. Una scelta, dunque, che garantisce anche continuità nella gestione della Cardiologia Utic nell'ambito del Dipartimento Cuore.