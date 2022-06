L’evento finale del Primo Torneo Under 13 "Football in Pink", organizzato dalla PGS Abruzzo.

si è svolto Venerdì 10 giugno alle ore 16,00 presso lo Stadio Comunale di Ortona.









La manifestazione era stata orgnizzata dalla PGS Abruzzo per giovedì 09 , poi è stata rinviata a venerdi a causa delle avverse condizioni meteo.



La manifestazione sportiva è stata dedicata alla conclusione del primo Torneo PGS Under 13 femminile Abruzzo, coinvolgendo oltre un centinaio di persone tra atleti, staff, tecnici ed accompagnatori.



Al Torneo hanno partecipato:

ASD Atessa Calcio



ASD Asterope Francavilla

ASD Fater Angelini Pescara

e la ASD Ortona Calcio Junior, per il primo campionato di calcio a 7 femminile PGS Abruzzo, categoria Propaganda classe 2009/2010.



Le 4 società sono affiliate alla PGS Abruzzo (Polisportive Giovanili Salesiane) Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI, che conta circa 600 tesserati sul territorio regionale e quasi 30 società tra ASD/SSD ed APS già affiliate per la stagione 2021/2022.





Il progetto "Football in Pink"nasce per iniziativa del settore Tecnico Regionale della PGS Abruzzo, diretto dal prof. Rocco Majo da anni impegnato sul territorio nel settore giovanile e scolastico del calcio dilettantistico maschile e femminile.



L'iniziativa ha fatto registrare grande partecipazione ed entusiasmo, con il coinvolgimento di oltre 60 atlete delle rispettive Scuole Calcio femminili.



All'evento finale del 10 giugno erano presenti in qualità di ospiti anche le atlete ed i tecnici della ASD Bacigalupo di Vasto che intende aderire alla prossima edizione 2022/2023.





Il Torneo è stato organizzato dal Comitato Regionale della PGS Abruzzo rappresentato dal Presidente Donatino Primante e dai componenti il Direttivo Regionale PGS : Nervegna Gianfranco, Rocco Majo e Pietro Bisignani, inoltre alla premiazione finale era presente anche il segretario generale della PGS Nazionale dott. Antonello

Assogna.



L' obiettivo dell’evento è quello di promuovere il calcio giovanile femminile in ambito regionale e le numerose adesioni ricevute anche per la prossima stagione lasciano ben sperare in un ulteriore ampliamento della iniziativa su tutto il territorio regionale.





La PGS Abruzzo “ ringrazia pertanto famiglie, atlete e tecnici” ed augura a tutti una "Serena Estate" dando appuntamento alla prossima edizione.

“ Si ringrazia anche la SSD Ortona Calcio e la ASD Tombesi C5 per la gentile collaborazione prestata durante le varie fasi del Torneo "Football in Pink".