Prendendo lo spunto dal tema scelto quest'anno per il Meeting di Rimini per l'amicizia fra i popoli (Una passione per l'uomo) e nel dare seguito a un precedente convegno organizzato alcuni anni fa a Ortona con la presenza dello scrittore Maurice Bignami, gli amici dello scrittore hanno organizzato per il prossimo venerdì 17 giugno ore 18 presso la sala Eden di Ortona un nuovo incontro con lo stesso Maurice Bignami che illustrerà anche la sua ultima pubblicazione.

L'evento sarà presentato da Franco Costantini e sarà arricchito da testimonianze e interventi vari.

Angelo Di Salvatore (avvocato e Giudice Onorario presso il Tribunale di Pescara) curerà l'introduzione al tema, coordinando le relazioni e gli interventi dei presenti.

Maurice Bignami (ex leader di prima linea – scrittore)

e Gabriella Carozza (membro Memores Domini e dottoressa in filosofia) offriranno le loro testimonianze di vita e le loro riflessioni sul tema, per poi rispondere alle domande dei presenti.

Il tema dell'incontro si incentra sui tempi di grande incertezza che viviamo, tra pandemia, mutevole assetto geopolitico, povertà crescente, rischi ecologici e il dramma dei profughi.

La sfida di “come si fa a vivere” tocca tutti.

Il coraggio di mettersi in gioco con passione, tramite relazioni autentiche, sarà decisivo per non soccombere e rendere la vita densa di vera umanità.