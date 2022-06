80° anniversario della campagna d’Italia: una troupe canadese ad Ortona , gira un documentario dei combattimenti della linea Gustav .

Mercoledì 15 giugno, la Productions Cayenne, casa di produzione indigena di base a Montreal, ha girato in Abruzzo e in particolare ad Ortona e dintorni un documentario basato sul libro di Matteo Incerti “I pellerossa che liberarono l’Italia”, pubblicato nel 2020 da Corsiero editore e arrivato alla quarta edizione. L’opera una volta completata verrà trasmessa a novembre in prima serata dalla tv di stato canadese per commemorare l’80° anniversario della campagna d’Italia.

Il giovane regista Neegan Trudel, accompagnato dalla sua troupe, ha già fatto tappa a Roma, Cassino, Roccasecca prima di recarsi a Ortona.

In compagnia di Angela Arnone, rappresentante dei veterani della battaglia di Ortona,

Trudel ha filmato il Cimitero Militare Canadese “Moro River” che conta ben 1665 caduti,

le Quattro Strade (Cider Cross in prossimità della cantina sociale di Ortona),

la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, il centro storico di Ortona, caratterizzato dal corso, dalla Basilica di S. Tommaso Apostolo e il Castello Aragonese, seguendo le orme di quei giovani indigeni che hanno combattuto duramente per liberare Ortona nel dicembre del 1943.

Da domani la troupe si sposterà sulla Linea Gotica e opererà tra Ravenna e Cesena.

fonte Agenparl