La Sieco Service Impavida Ortona ritrova lo schiacciatore Matteo Bertoli

Sono state tante le dichiarazioni d'intenti dopo l'amara retrocessione della Sieco Service Impavida Ortona in serie A3. A nulla è servito lo straordinario girone di ritorno messo in scena dai ragazzi di Coach Lanci e il disastroso inizio di stagione si è rivelato alla fine fatale.

Sin da subito si era detto che "l'Impavida non molla" e oggi, possiamo cominciare a dare un fondamento a queste voci. Alle parole seguono i fatti ed oggi, la Sieco annuncia il primo mattone di quella che sarà, negli intenti societari, una costruzione solida che mira sin da subito a far bene nel prossimo campionato nazionale di Serie A3.

Stiamo parlando di uno schiacciatore. Di una vecchia conoscenza del pubblico ortonese e che ha recentemente acquisito esperienza in questa categoria trascinando i cugini di Pineto fino alla finalissima per la promozione in serie A2. Signore e signori, la Sieco riabbraccia lo schiacciatore Matteo Bertoli.

Classe '86 e 196 centimetri d'altezza, Matteo muove i suoi primi passi nel mondo del volley nella squadra giovanile di Modena. Con la stessa maglia, lo schiacciatore farà il suo esordio in un campionato nazionale (Serie B1) nel 2006. Nella stagione successiva assapora la serie A1 grazie alla Cimone Modena per poi maturare una grande esperienza in Serie A2. Nella stagione 2011/2012 è a Santa Croce dove in un colpo solo conquista la Coppa Italia ed il premio come miglior giocatore della manifestazione. Si continua poi con Tuscania, Castellana Grotte per poi finalmente consumare la sua prima volta ad Ortona. Era la stagione 2019/2020 quando Matteo incontrò la Famiglia Impavida mettendo a segno in quel campionato 260 punti in totale. Dopo una stagione, sempre in A2 a Cantù, arriva il gran colpo del Pineto che fa debuttare Bertoli in Serie A3. La classe dello schiacciatore trentino, neanche a dirlo, è davvero tanta roba per la categoria e Matteo sfoggia 364 punti con una percentuale del 48,6.

«Sono molto contento di tornare ad Ortona. È una piazza che mi è rimasta nel cuore. Tra pochi mi sposo. Vivrò a Vasto con mia moglie e Ortona è ad un tiro di schioppo. Con Pineto in A3 è stata una bella esperienza, la mia prima volta in quella categoria. Naturalmente c'è un bel divario tecnico con la A2 alla quale ero abituato ma meno di quanto mi aspettassi. Fatta eccezione per qualche squadra cuscinetto, anche quello di A3 si è dimostrato un campionato di alto livello. Con Pineto siamo arrivati ad un passo dal sogno. Nella finalissima, poi persa contro Prata di Pordenone, a causa di un infortunio ho giocato a mezzo servizio, forse anche meno. Peccato, avrei potuto dare un apporto maggiore e chissà se oggi il risultato non sarebbe stato diverso. Per quanto riguarda il futuro sono soddisfatto della mia scelta. Il progetto che mi ha esposto la società è ambizioso ed io sono ben felice di farne parte, anche perché il mio sogno segreto è quello di giocare qualche altra stagione in Serie A2 magari proprio con la maglia dell'Impavida. Un saluto ai tifosi. Con qualcuno dei dragoni sono ancora in contatto ed è inutile dire che per me sarà come tornare a casa».

Matteo Bertoli

Nascita: 28 – 07 – 1988

Luogo: Trento

Ruolo: Schiacciatore

Altezza: 196 Cm

Carriera:

2022 / 2023 Sieco Service Impavida Ortona Serie A3

2021 / 2022 Abba Pineto Serie A3

2020 / 2021 Pool Libertas Cantù Serie A2

2019 / 2020 Sieco Service Impavida Ortona Serie A2

2018 / 2019 Materdomini Castellana Grotte Serie A2 Dal 23/12/2018

2018 / 2019 Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania Serie A2 Fino al 22/12/2018

2016 / 2018 Monini Spoleto Serie A2

2015 / 2016 BAM Mondovì Serie A2 Fino al 29/1/2016

2014 / 2015 Conad Reggio Emilia Serie A2

2013 / 2014 Itely Milano Serie A2 Dal 28/12/2013

2013 / 2014 Elettrosud Brolo Serie A2 Fino al 27/12/2013

2011 / 2012 NGM Mobile Santa Croce Serie A2

2010 / 2011 Quasar Massa Versilia Serie B1

2009 / 2010 Quasar Massa Versilia Serie A2

2008 / 2009 Olio Pignatelli Isernia Serie A2

2007 / 2008 Cimone Modena Serie A1

2006 / 2007 Pallavolo Modena Serie B2

2004 / 2006 Pallavolo Anderlini Modena Giovanili