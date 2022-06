Dal 1 al 5 giugno, oltre 1000 partecipanti tra solisti, gruppi e orchestre hanno aderito al concorso, che si terrà in duplice modalità on line e in presenza.



Una straordinaria presenza di musicisti che di anno in anno presenziano al prestigioso evento, il concorso musicale fiore all’occhiello del Lions Club di Ortona che cura da mesi l’organizzazione di una manifestazione così importante che darà lustro alla città di Ortona.