TAPPA DELLA FINALE REGIONALE DI MISS MONDO

Chieti, ha ospitato una delle Finali Regionali di Miss Mondo Abruzzo, organizzato dell’Agenzia FourEvent mandataria regionale del concorso con la regia di Camillo Del Romano , in collaborazione con lo storico Gran Caffè Vittoria di Chieti.

Nel pomeriggio teatino di domenica scorsa, i Portici di Corso Marrucino si sono animati di musica, bellezza, moda e danza, ed il pubblico oltre a godersi un buon aperitivo domenicale ha potuto gustare comodamente lo spettacolo.

Le 15 miss in gara provenienti da Abruzzo e Molise si sono contese l’ambito titolo valido per l’accesso alle finali nazionali in programma a Gallipoli dal 1 al 18 giugno prossimo, la coroncina e fascia di semifinalista nazionale è stata vinta da Elisa Scaricaciottoli 18 anni di Ortona (Ch),

studentessa, campionessa di ginnastica ritmica, modella e fotomodella, mora di 172 cm di altezza, sogna di affermarsi nel mondo dello spettacolo.

Al secondo posto con le fasce di miss mondo finaliste regionali ad ex-equo Giulia Cataldo 18 anni di Miglianico (Ch), 177 cm di altezza

e Valentina Morelli 19 di Colli Al Volturno (IS), 183 cm di altezza,

al 3^ posto con fascia Miss Mondo Gil Cagnè vinta da Ylenia Ciccocioppo 20 anni di Lanciano (Ch).

Un altro ex- equo per la fascia La Miss del Web by Agricola assegnato direttamente con i voti dal web ed è stata vinta da Federica Del Conte 27 anni di Altino (Ch) e Sofia Di Giacomo 15 anni di Chieti, infine l’ambito titolo Miss Mondo Chieti è stata vinto da Alessia Cellucci17 anni di Chieti, le altre miss in gara sono state: Cecilia Anzellotti, Sophia Marinelli, Ludovica Profico, Denise Braghetti, Isabel Meda e Martina Rapposelli .

La presentatrice dell’evento Laika D’Agostino ha brillantemente animato e divertito il pubblico e lo spettacolo si è completato con le voci di Pietro Marchesani e Daniel Mincone , le esibizioni della scuola di danza Armonia d’Abruzzo , molto gradito dal pubblico accorso.

La giuria presieduta da Monica Berardocco , coadiuvata da Anna Mazziotti, Germana Germani, Ludovica Ferrante, Pasquale Doris, Gianfranco Marrocchi, Dino Giammarino, Francesco Mazzara e Loris Farinacci

Tutte le immagini sono state curate dalla fotografa ufficiale del concorso regionale Ninoska Valenza, le coreografie e back-stage curate da Gisella Di Pasquale e Camillo Del Romano , la grafica da Francesco Rosato , elaborazioni dati Silvia Di Cicco e Valerio Memmo.

Le acconciature delle miss curate da Dino Giammarino e Gabriella Primiterra, il make up delle miss curate da Luana Estetica, oltre al concorso le miss hanno interpretata momenti moda con: Liliana Intimo, Chicca Store e Gioielleria OroGemme.

La kermesse di Miss Mondo si prepara al trasferimento a L’Aquila per la Finalissima di MISS MONDO ABRUZZO che si terrà domenica 29 maggio a L’AQUILA nell’Auditorium del Parco dalle ore 18.