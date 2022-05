ANDREA NARDONE E MARTINA DOGNINI CAMPIONI ITALIANI 2022

Continua la scia di vittorie per la coppia di ballerini di danze caraibiche Andrea Nardone di Ortona e Martina Dognini di Pescara della Sharon dance school di Giovanni e Luana. Dopo le vittorie nelle 3 tappe del circuito di Ranking Championship arrivano a conquistare il titolo di Campioni Italiani 2022 nella combinata caraibica categoria 28/34 classe AS nella competizione dei Campionati Italiani tenutasi dal 2 all'8 maggio a Policoro (MT).



"Non è stato facile per noi rimetterci in gioco dopo uno stop forzato, ma in un solo anno impegno e determinazione ci hanno portato a non mollare mai e a salire sul gradino più alto del podio. commentano i vincitori - Un'esplosione di emozioni

che auguriamo a tutti di provare una volta nella vita, perciò invitiamo soprattutto bambini e ragazzi ad approcciarsi alla Danza Sportiva, in quanto promuove a livello psicologico una sana competizione che stimola il bambino o la bambina al raggiungimento di un obiettivo tramite l'impegno costante, completa la persona a livello emotivo e caratteriale aiutandola a rapportarsi con gli altri e sviluppa particolarmente destrezza e agilità che sono fondamentali per qualsiasi attività sportiva."