Sabato 21 maggio, alle ore 16.30, spareggio Playoff

Ci siamo, sabato 21 maggio alle ore 16.30, al Comunale di Ortona ci sarà la semifinale spareggio Playoff tra il Victoria Cross Ortona ed il Canosa Sannita.

La partita sarà giocata in gara unica, se i tempi regolamentari ed eventuali supplementari dovessero finire in parità a passare il turno saranno gli ortonesi in quanto meglio piazzati nella regular season.

Sicuramente ci sarà spettacolo tra due ottime squadre che hanno meritato ampiamente i playoff e ci si augura che ci sia una gran bella cornice di pubblico.

Dopo la grandissima stagione del Victoria Cross Ortona, i ragazzi del Presidente Giampiero Misci vogliono continuare a stupire e cercheranno in tutti modi di portare a casa la vittoria che gli garantirebbero il passaggio in finale.