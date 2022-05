Premio “I Rami” 2022 del Rotary Club di Ortona a Laura Costanzo

Il riconoscimento viene conferito annualmente dal Rotary Club di Ortona ad un cittadino di origine ortonese distintosi per competenze e professionalità al di fuori del territorio

locale, con la consegna del “Paul Harris Fellow”, la più alta onorificenza rotariana.

Il Club guidato dal Presidente Adele Primavera, su indicazione dell’apposita commissione presieduta da Vittoria Vivarelli, assegnerà il Premio “I Rami” 2022 alla Professoressa Laura

Costanzo, Preside della University of Southampton Business School, Regno Unito, unica donna non britannica a ricoprire un ruolo così prestigioso.





Laureata in Economia e Commercio all’Università degli Studi D’Annunzio di Pescara, si è trasferita nel Regno Unito dove ha proseguito gli studi conseguendo un Master of

Business Administration (MBA) alla University of Leeds. Dopo un’esperienza nel mondo della consulenza internazionale la Professoressa Costanzo è tornata alla University of

Leeds per intraprendere un dottorato di ricerca in Business Studies. Dapprima ricercatrice è poi approdata nel 2014 alla University of Southampton come professoressa associata e

successivamente è stata promossa a ruolo di professoressa ordinaria di Strategia, Innovazione ed Imprenditorialità, nonché Direttore di Dipartimento. Ha pubblicato

numerosi articoli di ricerca in prestigiose riviste internazionali e ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti da Accademie internazionali.

In occasione del conferimento del Premio “I Rami” la Professoressa Costanzo terrà una conferenza sul tema “Leadership Strategica in un Contesto di Crisi: Sfide ed

Opportunità”, tematica di stringente attualità, formativa ed orientativa per gli studenti delle classi terminali degli Istituti di Scuola Media Superiore, e non solo. Il Rotary Club

Ortona, attraverso la figura della Professoressa Costanzo, intende pertanto fornire un modello che sia d’ispirazione per le nuove generazioni.





La cittadinanza è invitata a partecipare.

c.s.