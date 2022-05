Donazione di libri alla Casa Circondariale di Lanciano per Edizioni MenabÃ² e Rotary Club di Ortona

Martedì 10 maggio, Gaetano Basti, direttore della rivista D'Abruzzo, e dott.ssa Adele Primavera, Presidente del Rotary Club di Ortona, si sono recati presso la Casa Circondariale di Lanciano per consegnare nelle mani del Direttore Mario Silla le ultime annate del periodico di turismo, cultura e ambiente e circa quaranta volumi di vario genere: romanzi, saggi di storia, antropologia, libri fotografici.

Con il Rotary Club di Ortona la casa editrice Menabò ha avuto passate collaborazioni in occasione della presentazione di altri libri. "Con soddisfazione abbiamo registrato la disponibilità di codesta struttura ad accettare in omaggio titolo significativi del nostro catalogo – afferma Gaetano Basti –, siamo certi che in momenti bui un buon libro può essere un buon compagno. Ci proponiamo di replicare insieme l'iniziativa ad altre case circondariali dell'Abruzzo". "Maggio è il mese dedicato al libro e alla lettura – continua Adele Primavera – pertanto ci è particolarmente gradito come Rotary Club concorrere alla ottima riuscita dell'iniziativa al fine di servire per cambiare vite secondo il motto 2021-22 del Rotary International".