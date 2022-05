Sarà presentato sabato 7 maggio alle ore 18:00 alla Sala Eden di Ortona il libro "Quella mattina ho visto il re" di Vittorio Garzarelli.

Nel libro l'autore, grazie ad una memoria storica davvero limpida, propone racconti sulla vita della città di Ortona, dalla battaglia del 1943-44 e del dopoguerra fino agli anni Sessanta, con l'analisi delle difficoltà di ripartenza economica e civile di una comunità che è stata privata di molti suoi figli e, con la distruzione di tutti i suoi monumenti, delle sue origini antichissime. Ma la vita continua, malgrado tutto, nella transizione a nuovi usi e costumi sociali, nell'evoluzione delle colture agricole, nelle trasformazioni del paesaggio. Persiste come fulcro di aggregazione di una comunità il culto di San Tommaso Apostolo festeggiato nella tradizione del perdono ortonese.

Il titolo del libro prende spunto proprio da quell'episodio in cui l'autore racconta di aver visto il Re che fuggiva da Ortona e ricorda così: "Avevo sollecitato e ottenuto il permesso di andare da solo a casa della nonna, all'angolo tra via Roma e via Monte Maiella. La distanza era di appena cento metri, il traffico automobilistico inesistente. Così ci andavo quasi tutte le mattine, non resistendo al richiamo delle pizzelle. E, dopo essermi rimpinzato, andavo ad affacciarmi al suo balcone assolato su via Monte Maiella. Così arrivò quel giorno infausto in cui, da quel balcone al secondo piano, vidi il re".

Le memorie tristi o divertenti: Il pergolone e il vino, Madama Margherita, Le trasformazioni del paesaggio di Ortona, Le storielle, sono narrate con linguaggio piacevole, capace di quella ironia che può nascere solo dalla conoscenza dell'animo umano. Il racconto che chiude il testo è una "lezione", da meditare, sull'amore per il proprio paese.

Vittorio Garzarelli

dal 1975 al 2003 è stato dirigente di servizio nella Giunta Regionale d'Abruzzo nei settori: Strutture turistiche, Beni Ambientali, Beni Librari, Imprenditoria giovanile, risiede a Pescara, ma con Ortona sempre nel cuore.

Con il patrocinio del Rotary Club Ortona e Inner Wheel Club di Ortona.